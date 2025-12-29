臺南跨年活動滿檔 精采不間斷

記者王勇智／臺南報導

告別2025、迎接2026，臺南市政府昨日邀請全國民眾來臺南送夕陽、迎新年，聽演唱會、看焰火、賞花燈、消費抽大獎，從山區、街區到市區都精采，能滿足不同年齡與喜好的旅客，跨年來臺南絕對不會失望。

跨年演唱會明日下午6時開唱

臺南市政府表示，2026臺南好YOUNG跨年演唱會將於明日下午6時起，在永華市政中心西側廣場熱力開唱，卡司陣容包含STAYC、鈴木愛理、八三夭等實力與人氣兼具的藝人，陪伴民眾熱鬧倒數迎接2026。

南科贊美酒店戶外園區明日下午4時起，將舉辦免費跨年草地市集，頂樓同步推出電音派對，晚間壓軸則是長達402秒的高空大型焰火秀，與親友一同留下難忘的跨年回憶。雲嘉南濱海國家風景區管理處明日在北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦「送夕陽音樂會」，邀方順吉、黃文龍、康妮媚等歌手現場演唱，於全臺夕陽最美的鹽田景致中，歡送2025年最後一道夕陽。

被譽為「全臺最美山林燈節」的臺南龍崎光節《空山祭》，打造14組期間限定作品，回應惡地地貌、自然生態與時間演化，讓冬季夜晚的山徑化為藝術旅程。鹽水月之美術館「漫月美行動」以「透明的某日」為主題，即日起至明年3月8日於鹽水街區巷弄展出。

臺南市政府說，2025臺南購物節消費抽獎活動也已熱烈開跑，將持續至明年3月1日，民眾只要在臺南店家消費滿50元，即可登錄參加抽獎。

南科贊美酒店將施放跨年焰火。（南科贊美酒店提供）

第7屆臺南龍崎光節《空山祭》結合地景藝術、聲光科技、AI互動與在地聲景，邀集國內外藝術家深入龍崎山林。（臺南市政府提供）

鹽水月之美術館「漫月美行動」以「透明的某日」為主題，即日起至明年3月8日於鹽水街區巷弄展出。（臺南市政府提供）