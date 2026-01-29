臺南車展 滿館逾500攤位展出

南市副秘書長林榮川、經發局長張婷媛與眾人為車展剪綵揭幕，邀請民眾於二月一日前到臺南看車展、抽大獎。（記者李嘉祥攝）

二零二六「臺南車展」昨（廿九）日於大臺南會展中心開幕，設置汽車、汽機車零配件、重機、二輪車區及汽機車周邊產業等區，集結上百家廠商設置五百廿格攤位，幾乎是滿館展出；南市副秘書長林榮川、經濟發展局長張婷媛與眾人為車展剪綵揭幕，邀請民眾於二月一日前到臺南看車展、抽大獎。

市長黃偉哲表示，會展產業除活動本身直接效益外，更可帶動周邊產業發展及經濟，市府近年積極推動會展產業，結合民間資源、引進及培育多元展覽活動落地臺南，公私協力形塑具規模且及延續性的常態性展覽品牌，展現臺南會展產業成長動能；臺南車展在市府連續三年輔導及經費挹注下，成功培養民間單位自主籌辦能量，展現城市會展實力。

張婷媛局長指出，臺南車展邁入第四屆，結合新車發表、產業趨勢、露營生活、改裝美學與騎士文化，全國汽機車與重型機車各大品牌廠商推出年度新車、重機、汽機車零配件及周邊商品，呈現臺南汽機車產業多元面貌；而透過會展產業，從在地供應鏈、二輪產業到新型態車輛與生活應用，並打造完整產業生態系，奠定南臺灣汽機車產業重鎮實力與發展潛力。

張婷媛局長說，會場除有多元舞台表演、品牌推廣、打卡送好禮、集章抽獎等，今年車展也結合臺南購物節活動，現場消費可享有抽獎序號加倍送等優惠，週末亦有大型重機車聚，包括哈雷等共十八支車隊近四百輛重機參與，期透過展覽帶動消費、以消費刺激經濟，讓產業成果回饋城市發展與市民。