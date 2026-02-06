臺南輔導協助勞退舊制提撥近百分百

南市勞工局長王鑫基及勞動條件科長蕭惠文說明輔導協助勞退舊制提撥近百分百，也呼籲事業單位應依規定足額按月提撥。（記者李嘉祥攝）

為打造讓勞工安心工作的友善環境，臺南市政府勞工局持續強化勞工退休權益保障，截至去年十一月底，已輔導事業單位提撥舊制退休金達四十六億六千六百餘萬元，按月提撥率達百分之百，足額提撥率高達九十九點九四%，顯示多數企業重視勞工退休保障並確實履行雇主責任。

勞工局長王鑫基表示，目前臺南轄內設有舊制勞工退休準備金專戶的事業單位數共五千五百零四家、適用舊制勞工人數達十三萬六千餘人；勞工是企業重要資產，完善的退休制度不僅可保障勞工老年生活，更有助於企業留才與永續經營，市府多年來持續透過宣導、行政輔導與查核機制，協助事業單位落實法令規定，依法提撥舊制退休金。

勞工局勞動條件科長蕭惠文指出，依勞基法規定，適用舊制退休金制度的事業單位，應設立勞工退休準備金專戶，依勞工每月薪資總額按月提撥；雇主也應於每年底預估次一年度符合退休資格勞工人數及所需退休金額，並於每年三月底前補足退休準備金差額，確保勞工退休權益不受影響，呼籲事業單位務必依規定辦理。

王鑫基局長強調，為協助事業單位落實法令，勞工局二月底將再次發文提醒事業單位注意足額提撥期限，並安排專人提供直接輔導與諮詢服務，協助企業正確完成退休準備金提撥作業，也會持續輔導事業單位落實退休金制度，打造勞資和諧、穩定發展的勞動環境；事業單位如有舊制勞工退休準備金疑問，可洽詢勞工局勞退業務窗口。