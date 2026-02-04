臺南農改場健康優質設施小果番茄競賽揭曉 嚴格把關推升安全與風味標竿

臺南農改場今年度健康優質設施小果番茄競賽成績揭曉，場長陳昱初表揚冠軍太保市王俊猛等得獎者，期許帶動產業持續精進。（記者李嘉祥攝）

為促進果農落實優質、安全農產品生產理念，農業部臺南區農業改良場4日於行政大樓禮堂辦理「2026健康優質設施小果番茄競賽」，農改場長陳昱初除公布各組獲獎名單及表揚栽培達人，也期望透過競賽遴選出安全、風味兼具的小果番茄，讓消費者更容易買到好吃又安心的產品。

臺南農改場「2026健康優質設施小果番茄競賽」由農業藥物試驗所、社團法人臺灣種苗改進協會及財團法人農友社會福利基金會共同協辦，今年有90位農友參賽，來自桃園市、臺中市、彰化縣及雲嘉南地區，不畏颱風與高溫等環境考驗報名。

為確保果品安全與參賽規範，臺南農改場於1月26日至27日派員至果園查核參賽者身分與用藥紀錄，並進行田間衛生審查，同時取樣送農藥所辦理農藥殘留檢測，超標者淘汰，無檢出者評鑑總分加2分以資鼓勵；評鑑當日邀5位產官學專家現場評分，並秉持「寧缺勿濫」原則，品質未達標準者獎項得從缺，以維護公信力與市場信賴。

臺南農改場長陳昱初表示，小果番茄產業要在市場上建立穩定口碑，關鍵不只有甜度，更在安全、外觀一致性與整體風味表現；農改場透過競賽建立公開透明的評鑑制度與品質標準，不僅引導農民精進栽培與田間管理，並可落實可溯源、可驗證的產銷流程，讓安全與風味成為產業共同遵循的標竿，提升品牌價值與消費信任。

陳昱初場長也公布競賽結果，冠軍由王俊猛奪得；亞軍為邱建成、吳忠恩；季軍為林明璋、林佳民、周嘉鴻，另錄取10名佳作；今年度也新增「輔導單位績優獎」，以獎勵農民團體投入輔導小果番茄產業發展，由太保市農會獲獎，也期盼透過公開表揚鼓勵小果番茄栽培達人傑出專長及其優異栽培技術，並帶動產業持續精進，提升整體品質與市場競爭力。