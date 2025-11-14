臺南農改場強化品種改良與健康管理 增加瓜果抗病與逆境適應力 打造栽培新典範

臺南區農業改良場場長陳昱初率團隊發表品種育成、土壤健康管理與病蟲害整合防治等技術領域最新研發成果，展現南部瓜果產業韌性與創新力。（記者李嘉祥攝）

▲臺南區農業改良場場長陳昱初率團隊發表品種育成、土壤健康管理與病蟲害整合防治等技術領域最新研發成果，展現南部瓜果產業韌性與創新力。（記者李嘉祥攝）

因應氣候變遷與極端氣候事件日益頻繁，農業部臺南區農業改良場14日舉辦「瓜果研發與輔導成果發表會」，場長陳昱初率領團隊發表於品種育成、土壤健康管理與病蟲害整合防治（IPM）等技術領域最新研發成果，展現南部瓜果產業在災後復育與永續發展上的韌性與創新實力。

臺南農改場長陳昱初表示，今年夏季豪雨與丹娜絲颱風重創嘉南地區農業，設施型瓜果栽培首當其衝；面對極端氣候帶來的風險，臺南場持續強化品種改良與健康管理兩項核心技術，協助農民穩定產量與品質，提升整體市場競爭力。

廣告 廣告

在品種研發方面，陳昱初場長說明臺南場歷經多年選育，推出一系列具備抗病性與逆境適應能力的洋香瓜與夏南瓜新品種。洋香瓜「臺南13號」具抗白粉病及耐熱性，糖度高、早熟性佳，適合夏季設施栽培；洋香瓜「臺南14號」果肉橙色，耐高溫、裂果率低、採收率高；甜瓜「臺南15號」為極早熟白肉香瓜，果皮黃底嵌銀斑，25至28天即達適收；洋香瓜「臺南16號」具抗白粉病，適合涼溫季節穩定生產；另外夏南瓜系列的臺南1號至4號皆具高抗白粉病與病毒病能力，並能配合不同果皮特性與播種期，提供產期調節的彈性選擇。

陳昱初場長說，上述品種皆已完成技術授權予國內種苗公司，正加速推廣與商業化生產，協助農民導入高品質種原；除品種改良外，農改場亦致力強化設施栽培地力與植株健康，針對連作障礙與土壤退化問題，推動以有益微生物為核心的土壤管理技術，導入放線菌、固氮菌與解磷菌等資材，促進根圈營養循環並抑制病原菌。

他也以嘉義太保洋香瓜試驗田為例，說明原病害發生率達八成地區，經土壤改良與接種菌根菌後，植株生長勢明顯提升，採收率超過九成；栽培初期施用亞磷酸中和液誘導植株防禦力，有效降低白粉病與露菌病發生，並建議於定植初期強化銀葉粉蝨監測與防治，以防病毒病傳播，另透過施用寡聚糖可進一步提升植株抗性，田間試驗顯示病害發生率至少降低20%，為推動環境友善且永續的設施管理提供有效技術選擇。

陳昱初場長強調，未來將持續深化品種育成與土壤管理應用，並透過示範場域與技術輔導，加速推動農民導入永續化、標準化管理模式，穩健提升南部瓜果產業的生產體質與市場競爭力。