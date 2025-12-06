臺南農村再生受肯定 績效考評奪雙獎

南市長黃偉哲肯定農業局長李芳林率團隊落實推動農村再生計畫，榮獲農業部農再卓越獎及甲等績優縣市雙獎肯定。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲肯定農業局長李芳林率團隊落實推動農村再生計畫，榮獲農業部農再卓越獎及甲等績優縣市雙獎肯定。（記者李嘉祥攝）

臺南市自一百年推動農村再生迄今累計有一百零八個社區通過農再計畫，數量六都第一，今年並於農業部「一一四年度推動社區農村再生績效考評」中榮獲「農再卓越獎—第一組第三名」及「甲等績優縣市」雙獎，展現推動成效。

市長黃偉哲表示，農再計畫推動不僅強化社區體質，也是改善農村環境、提升在地韌性重要基礎，後壁區頂長社區去年於第三屆金牌農村競賽中獲得銅牌獎，今年再獲中央肯定，顯示臺南社區輔導、計畫執行及政策配合度成果。

農業局長李芳林指出，市府推動農再作法包括年度執行計畫、農村總合發展計畫、社區輔導、培根課程訓練、計畫研提與執行等，並協助社區提升治理能力、形塑在地特色；此次農業部績效評比，將執行效能、成果展現、行政創新到政策配合度均納入綜合審查，感謝社區夥伴投入，讓臺南於農村再生領域持續向前，也期盼更多社區加入，打造更具韌性與魅力農村生活。