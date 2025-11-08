臺南農村再生成果嘉年華 揭幕

南市副市長葉澤山、農業局長李芳林及副局長吳威達、後壁區長李至彬等聯合為農再成果嘉年華活動揭幕。（記者李嘉祥攝）

▲南市副市長葉澤山、農業局長李芳林及副局長吳威達、後壁區長李至彬等聯合為農再成果嘉年華活動揭幕。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府農業局八日於後壁區菁寮老街舉辦「風起再生·農聚台南」農村再生成果嘉年華，副市長葉澤山、農業局長李芳林及副局長吳威達、後壁區長李至彬聯合為活動揭幕，現場結合靜態展示、動態展演及農村市集，展現臺南農村在丹娜絲颱風災後的復原成果與再生能量。

市長黃偉哲表示，農村再生不僅是硬體建設提升，更是生活品質、社區文化與產業價值的全面進化，市府與農業部農村發展及水土保持署合作推動農再政策，今年榮獲直轄市、縣市政府推動社區農再績效考評計畫農再卓越獎第一組第三名及甲等績優，展現市府與農村攜手努力成果。

葉澤山副市長讚譽後壁區是南市金牌農村搖籃，從第一屆仕安、無米樂社區到第三屆頂長社區，皆榮獲農業部金牌農村獎項；今年丹娜絲颱風侵襲，許多農村社區受創嚴重，但也在各界幫助下展現出強大復原力與社區凝聚力，迅速重整家園、恢復農村風貌，此次活動不僅是農村再生計畫的成果展現，更象徵臺南農村面對挑戰後的重生力量，展現農村永續發展與「遇風更生」精神。