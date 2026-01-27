臺南農水路 盼中央支持基建

臺南市政府積極建設農漁水路，包括農地與非農地重劃區七年合計投入六十七點二七億元，改善總長度相當於四點七條中山高速公路，全國之冠；市長黃偉哲昨（廿七）日特邀農田水利署副署長陳衍源視察將軍區馬沙溝農地重劃區市預算農路改善成果，期盼中央持續支持，保障農民權益與國家糧食安全。

將軍馬沙溝農地重劃區東三路農路歷經長年使用破損且路旁雜草蔓生，市府編列預算由將軍區公所重新整修，移除雜草灌木地盡其用、路寬增至五點四公尺、劃設側邊線及鋪設AC路面，提升大型農機出入便利性及農民通行安全。

黃偉哲表示，為提升農機具作業便利性與運輸效率，市府七年來包括中央補助緊急農水路改善、早期農水路改善經費及自籌預算共投入卅五點五三億元進行農地重劃區農水路改善，另非農地重劃區農漁水路改善經費亦達卅一點七四億元，總計改善農路約一七四三公里、水路約二二六公里、漁路約一四七公里，成果全國之冠。