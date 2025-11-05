臺南運動藝文休閒園區BOT案啟動廉政平台

臺南政府昨（五）日舉行「臺南市運動藝文休閒園區BOT案」廉政平台啟動儀式暨招商說明會，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席，與法務部廉政署、台南地檢署、調查局台南市調查處代表聯合啟動，展現推動廉政治理與招商透明決心。

趙卿惠副市長表示，廉政平台啟動是市府落實「陽光治理、透明行政」重要一步，透過引入外部監督機制，讓採購與招商過程全面公開、接受檢驗，建立公正、公平、公開行政程序，確保公共資源運用更有效率、更符合市民期待。

財稅局長李建賢指出，廉政平台精神在於廉政與促參並重、公開與誠信相輔相成；制度化的透明程序不僅提升政府公信力，也讓民間企業能安心投入公共建設，建立政府與民間互信合作基礎；市府持續將重大建設納入廉政平台運作，透過制度化防弊與公開化招商，打造誠信透明投資環境，讓臺南成為廉能與發展並行典範城市。李建賢局長也說明「南市運動藝文休閒園區BOT案」是市府近期推動的重要促參案之一，位於東區南台南站副都心第一期區段徵收區，開發總經費約二百卅三點七五億元，結合運動設施、藝文活動與休閒空間，交通便利，完工後將成為南臺灣重要建設亮點。

政風處長張堯星強調，國內重大工程常面臨採購圍標、勞資爭議、環保抗爭及工安風險等挑戰，如再受外力干擾，將影響工程進度與品質，法務部廉政署協助各級政府機關建立廉政平台，透過公開資訊、專家建議與外部監督，有效降低風險，確保公共工程順利推進。