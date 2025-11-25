臺南選手2025達福林匹克運動會大放異彩 勇奪1金1銀3銅

記者許旗成/台南報導

第二十五屆夏季達福林匹克運動會於2025年11月15日至26日在日本東京盛大舉行，吸引世界各地優秀選手齊聚競技。臺南代表隊表現亮眼，勇奪1金1銀3銅，其中保齡球選手在本屆賽事大放異彩，包括保齡球好手盧泰安在本屆男子組團體賽獲得銅牌，另一位保齡球好手林雅琴則在女子組單打勇奪銅牌，接著在女子團體賽中，與隊友展現高度默契，最終順利摘金，今（25）在混合組團體賽再為臺南市增添一面銀牌，讓國際看見臺南選手的競技實力。除了保齡球傳來捷報外，今（25）日羽球也同樣傳出佳績。臺南羽球選手劉浩恩在本屆羽球混合團體組展現堅韌鬥志與穩定表現，與隊友攜手闖關，在強敵環伺的競爭中脫穎而出，最終奪下銅牌，再度替臺南增添一枚珍貴獎牌。

臺南市長黃偉哲對林雅琴、盧泰安及劉浩恩等三位選手在本屆賽事的優秀表現表示高度肯定。選手們能在國際競技舞臺取得如此佳績，是平日努力訓練的成果，也展現臺南運動人才累積的厚實能量。市府將繼續提供完善的訓練資源及環境，協助更多選手勇敢追夢，邁向更高層級的賽事。

臺南市政府體育陳良乾局長也向選手們表達祝賀。達福林匹克運動會是國際重要綜合性賽會，競爭極為激烈，選手們能在不同運動種類中展現穩定、高水準的表現，實屬難能可貴，這也顯示臺南長期對選手投入基層培訓的成果逐漸在國際上綻放光芒。

臺南市政府體育局體育局表示，林雅琴、盧泰安及劉浩恩等三位選手在本屆達福林匹克運動會中脫穎而出，象徵臺南市在推動基層運動發展的努力具有顯著成效，未來，體育局將持續挹注訓練能量，充實選手所需的資源，透過完善及多元的支持，讓更多臺南選手走向世界，在國際賽場再創高峰。

