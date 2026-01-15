臺南郵局梁麗妍局長榮退 由邱世賢接棒





臺南郵局局長梁麗妍115年1月16日屆齡榮退，新任局長經中華郵政公司發布，由總公司稽核處高雄稽核段主任稽核邱世賢接任，15日上午在臺南郵局投遞大樓6樓大禮堂舉行交接典禮，由中華郵政公司協理蔡季芬主持監交。

臺南郵局自梁局長接任以來，推展各項郵政業務績效卓著，榮獲113年郵政壽險超越巔峰金質獎、113年獲得企業文化整潔競賽及不定期服務品質考核項目全區第1名、114年為民服務不定期考核榮獲全區第1名、提升內稽內控效能並做好防詐阻詐績效甲組第1名、114年新契約及純保障型（含附約）保費收入達成率績效甲組第2名、戮力開發台積電包裹專案增益郵政營收。

114年啟用轄屬臺南成功路郵局i郵箱智取店，搭配波波鴿吉祥物與中華郵政聯名的人氣ip「貓貓蟲咖波」彩繪網美牆，並督導完成臺南安平郵局喬遷，其中劍獅郵筒更是獨具創意，為熱門打卡景點。

梁局長任內大破大立積極開源節流創造盈餘，督導各項郵政業務績效穩定成長，成果碩然。此外，對於關懷在地農特產行銷、辦理樂齡活動及推動照顧偏鄉獨居長者措施等「公益郵政」形象的展現亦不落人後。

新任邱局長係民國79年進入郵局服務，由基層職務做起，曾任高雄郵局特級支局經理及企劃行銷科科長、屏東郵局局長、總公司稽核處臺南暨高雄稽核段主任稽核等職務，邱局長將在原有良好的基礎上，秉持一貫服務熱誠及合規務實精神，帶領臺南郵局團隊為府城民眾提供親切可靠及優質滿意的服務。

