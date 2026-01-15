臺南郵局長梁麗妍榮退 邱世賢接棒帶領團隊為府城民眾提供優質服務

中華郵政公司協理蔡季芬主持新舊任臺南郵局長交接儀式，總公司稽核處高雄稽核段主任稽核邱世賢（右）接任臺南郵局長職務。（記者李嘉祥攝）

▲中華郵政公司協理蔡季芬主持新舊任臺南郵局長交接儀式，總公司稽核處高雄稽核段主任稽核邱世賢（右）接任臺南郵局長職務。（記者李嘉祥攝）

臺南郵局長梁麗妍於今年1月16日屆齡榮退，新任局長經中華郵政公司發布，由總公司稽核處高雄稽核段主任稽核邱世賢接任，15日於臺南郵局投遞大樓大禮堂舉行交接典禮，由中華郵政公司協理蔡季芬主持監交儀式。

臺南郵局表示，梁麗妍局長上任後推展各項郵政業務績效卓著，榮獲113年郵政壽險超越巔峰金質獎、113年獲得企業文化整潔競賽及不定期服務品質考核項目全區第1名、114年為民服務不定期考核榮獲全區第1名、提升內稽內控效能並做好防詐阻詐績效甲組第1名、114年新契約及純保障型含附約保費收入達成率績效甲組第2名。

梁麗妍局長任內也大破大立積極開源節流創造盈餘，督導各項郵政業務績效穩定成長，戮力開發台積電包裹專案增益郵政營收，114年啟用轄屬臺南成功路郵局i郵箱智取店，搭配波波鴿吉祥物與中華郵政聯名的人氣ip「貓貓蟲咖波」彩繪網美牆，並督導完成臺南安平郵局喬遷，其中劍獅郵筒獨具創意成為熱門打卡景點；另對於關懷在地農特產行銷、辦理樂齡活動及推動照顧偏鄉獨居長者措施等「公益郵政」形象展現亦不落人後。

臺南郵局指出，新任局長邱世賢於民國79年進入郵局服務，由基層職務做起，曾任高雄郵局特級支局經理及企劃行銷科長、屏東郵局長、總公司稽核處臺南暨高雄稽核段主任稽核等職務，上任後將秉持一貫服務熱誠及合規務實精神，在原有基礎上帶領臺南郵局團隊為府城民眾提供親切可靠及優質滿意的服務。