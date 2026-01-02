臺南銀髮E路通 讓你預約長照交通車一路通

因應人口快速老化及超高齡社會來臨，長照交通接送服務成為長者持續接受醫療與照顧的重要關鍵。臺南市政府持續擴充長照交通服務量能，並同步推動數位化預約機制，提升接送服務的即時性與便利性。

黃偉哲市長指出，臺南市長照交通接送車輛數自112年的76輛逐年增加至114年的128輛，每月平均提供約1萬多趟次接送服務，減少民眾預約不到車的情形，臺南市政府規劃在115年將車輛數擴增至140輛，並於115年1月2日正式導入線上預約平台，除了保留原有電話預約方式外，長照個案及其家屬亦可透過網路進行預約，提升長照服務的便捷性。

廣告 廣告

臺南市政府衛生局代理局長李翠鳳表示，建置長照交通服務預約平台是臺南市115年重要推動項目之一。透過系統化及數位化管理，平台可即時掌握車輛調度與服務需求，進一步提升派車效率與行政作業效能。未來，市府將持續優化平台功能，並透過數據分析精進服務模式，發揮有限資源的最大效益，進一步提升整體服務品質。

「臺南長照交通服務預約平台」目前提供兩種預約管道，分別為 LINE 官方帳號（ID：@906zutyh）及官方網站（tainan.ltc-car.org），市民可依需求選擇使用。其中，LINE 預約功能特別設計了帳號綁定機制，每一個 LINE 帳號最多可綁定4位長照個案，而每一位個案也可被最多4個 LINE 帳號綁定，讓家庭成員或照顧者可共同協助預約及查詢派車狀況，兼顧靈活性與管理效率。

臺南市政府將持續以市民需求為核心，整合交通、醫療與長照資源，完善長照服務體系，打造高齡友善、智慧便民的生活環境，邁向健康樂活的智慧高齡城市願景。

資料來源：臺南市政府