臺南鐵路地下化全線軌道完成接合

交通部舉辦臺南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮，交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君與南市長黃偉哲共同見證歷史性一刻。



（記者李嘉祥攝）

交通部昨（卅）日於臺南火車站舉辦「臺南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君與南市長黃偉哲共同見證此歷史性一刻，也期許工程如期如質於一一五年底達成下地通車目標。

陳世凱部長表示，南鐵地下化工程穩健推進，鋼軌無縫接合象徵工程邁入新階段，也代表市區都市縫合即將啟動，後續電機、電車線及號誌等工程將陸續展開，感謝地方與居民體諒及支持，交通部將全力推動第一階段工程於今年達成通車目標，讓市民實際感受鐵路地下化帶來的改變。

黃偉哲市長出，鐵路地下化是南市重大公共建設，自賴清德總統擔任市場期間開始推動，歷經用地取得、工地發現古蹟、地層湧水及複雜地職等波折與挑戰；「鐵軌接合」象徵地上軌道與地下化軌道完成銜接，只要啟動轉換程序，鐵路可順利切換至地下化系統；全數完工後可消除多處平交道、地下道及陸橋等設施，對都市空間縫合、交通改善及城市發展有關鍵意義。

交通局長王銘德說明，南鐵地下化計畫工程起點位於永康大橋站南端，向南經臺南火車站至大林路平交道以南約零點六公里，全長約八點二三公里，行經北區、東區及仁德區等區域；工程分為四標，其中臺南車站地下化為主要核心工程，並增設林森站及南臺南站等二座通勤車站，預計分別於一一八年九月及一一九年九月完工；第一階段鐵路下地通車後，原鐵道區域將規劃為公園道，縫合兩側道路建構完整系統，大幅更新市區景觀，並提供市民安全、便捷且嶄新的鐵道服務。