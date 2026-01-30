臺南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮 黃偉哲市長期許工程如期如質完成

▲交通部舉辦「臺南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，市長黃偉哲親自出席，與交通部部長陳世凱及交通部鐵道局局長楊正君等一行人共同見證，並期許工程如期如質於115年底達成下地通車的目標。

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南市區鐵路地下化計畫為台南市重大公共建設，工程完成後，除既有鐵路地下化、增設林森站與南臺南站通勤車站，將消除多處平交道、地下道、陸橋及橫交立體設施，對都市縫合、交通改善及都市發展，有顯著效益。今(30)日交通部舉辦「臺南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，市長黃偉哲親自出席，與交通部部長陳世凱及交通部鐵道局局長楊正君等一行人共同見證，並期許工程如期如質於115年底達成下地通車的目標。

▲臺南市長黃偉哲表示，營造本市更先進及更舒適的交通環境，以使鐵路地下化後的城市縫合、都市發展效益極大化，期勉鐵道局115年底如期如質達成第一階段鐵路下地通車目標。

臺南市長黃偉哲表示，第一階段鐵路下地通車後，原本的鐵道設施區域將規劃為公園道，將大幅更新市區景觀，提供市民更優質的休憩空間，後續市府團隊將與鐵道局、臺鐵公司及相關單位密切合作，營造本市更先進及更舒適的交通環境，以使鐵路地下化後的城市縫合、都市發展效益極大化，期勉鐵道局115年底如期如質達成第一階段鐵路下地通車目標。

交通局局長王銘德指出，「臺南市區鐵路地下化計畫」工程起點位於永康大橋站南端，往南經臺南車站至大林路平交道以南約0.6 公里，全長約8.23 公里，位處臺南市北區、東區與仁德區等行政區域，計畫完工後，增設林森站與南臺南站2座通勤車站，並可達成縫合鐵道兩側道路，建構鐵道兩側完整道路系統，以提升整體道路系統可及性及服務水準，並達成均衡都市發展，帶動本市發展動能。

▲市府將全力協助，配合鐵道局全面趲趕工程進度，未來將帶給市民嶄新的鐵道服務。

交通局表示，臺南市區鐵路地下化計畫工程分為C211至C214等4標，其中C212標臺南車站地下化工程為主要工程，後續林森站與南臺南站將分別於118年9月、119年9月完工啟用。市府將全力協助，配合鐵道局全面趲趕工程進度，未來將帶給市民嶄新的鐵道服務。（照片記者劉秋菊翻攝）