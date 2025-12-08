臺南關子嶺泥漿溫泉暨龜丹美人湯榮獲全國分組冠軍 連續九年評鑑優等

南市觀旅局推動關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程及龜丹溫泉區導入智慧水錶遠端管理系統，關子嶺泥漿溫泉暨龜丹美人湯榮獲全國分組冠軍。（記者李嘉祥攝）

▲南市觀旅局推動關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程及龜丹溫泉區導入智慧水錶遠端管理系統，關子嶺泥漿溫泉暨龜丹美人湯榮獲全國分組冠軍。（記者李嘉祥攝）

水利署年度全國縣市溫泉業務考評是台灣溫泉品質最重要的評鑑，也是民眾參考泡湯指標；114年評鑑結果，臺南市拿下分組第一，累計已連續9年獲得優等肯定。市長黃偉哲表示，秋冬正是適合泡湯季節，歡迎各界來關子嶺與龜丹溫泉泡湯，用溫度認識臺南。

黃偉哲市長指出，臺南市多年來一向是地方政府溫泉業務模範生，不但榮獲全國十大好湯冠軍，更率先全國成立「溫泉統一取供事業」的縣市；市府觀光旅遊局透過統一管理與有效分配，讓溫泉資源得以永續利用，同時串聯周邊產業，共同塑造關子嶺與龜丹兩大溫泉品牌，近年於溫泉基礎建設、溫泉區景觀環境營造及行銷推廣上皆展現亮眼成效，使臺南溫泉品牌更加鮮明、更具競爭力，是國內外遊客臺灣泡湯的第一選擇。

觀旅局長林國華說明臺南境內有三大溫泉區，涵蓋關子嶺、龜丹與六重溪，其中關子嶺溫泉與日本鹿兒島、義大利西西里島等同列世界少見的泥漿溫泉，日治時期即有「台灣第一溫泉」美譽；龜丹溫泉為弱鹼性碳酸泉，泉質清澈無味，具軟化角質與滋潤肌膚的功效，有「美人湯」美稱。市府近年全力推動關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程，陸續完成寶泉橋露頭公園與火王爺露頭周邊的景觀改善；龜丹溫泉區導入智慧水錶遠端管理系統，將溫泉取供事業相關數據整合至雲端，不僅提升管理精準度，更有效降低人力負擔，使溫泉朝向智慧化管理邁進，大幅提升溫泉品質保證與質量控管，有利溫泉產業永續發展。

林國華局長強調，觀旅局除積極行銷「台灣首湯」，更以溫泉串聯在地特色活動，成功打造「關子嶺溫泉美食節」與「螢光花泉季」二大品牌盛事，結合在地特色生態景觀資源，提供泡湯遊客更深度的多元體驗，讓遊客可以藉由前來溫泉區，體驗自然景觀、藝術、在地料理與溫泉文化。

另外，由觀旅局委外經營管理的龜丹溫泉體驗池，與SoJoy極悅療癒工作室合作推出「溫泉X瑜珈X聲缽」後好評不斷，近期活動12月13日、28日及明年1月17日、2月21日等梯次尚有名額，每天包含泡腳及泡湯等二梯次，有興趣民眾可把握機會。