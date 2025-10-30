臺南關子嶺溫泉美食節熱力延續 假日逛市集闖關還送限量好禮與優惠好康
▲臺南關子嶺溫泉美食節吸引眾多遊客朝聖，本週除假日市集、闖關遊戲外，還送限量好禮與優惠好康。（記者李嘉祥攝）
「2025臺南關子嶺溫泉美食節」首週推出天下第一鼎、百鬼夜行巡禮及廚藝料理交流等精彩活動，吸引眾多遊客前往朝聖，於嶺頂公園的「關嶺祭典市集」於11月1、2日延續舉辦，邀集30家特色攤位，有原民風味烤肉、各式炸物、特色麵包及文創手作等美食與創意商品，以及闖關挑戰遊戲，完成任務可獲得限量市集券，下午還有街頭藝人精彩表演，市長黃偉哲歡迎全國民眾趁著天氣轉涼到關子嶺泡湯，走逛市集拿好康、看表演。
黃偉哲市長表示，關子嶺風景區有泥漿溫泉、水火同源、好漢坡、紅葉公園、溫泉老街、火山碧雲寺及大仙寺等特色景點，建議可先至景點遊覽、泡湯放鬆，再品嚐香氣四溢的桶仔雞與香菇料理等在地美食；即日起至11月24日每天傍晚5時至夜間10時，關子嶺溫泉區於寶泉橋、嶺頂公園及大成殿設有夜間光環境，大成殿廣場也展出今年與知名圖文IP「微疼」合作的「微疼版不動明王」及「微疼泡溫泉」氣偶裝置，歡迎夜間漫步山城，沉浸光影氛圍。
觀光旅遊局長林國華說，今年關子嶺美食節活動自10月18日起至11月24日，有19家在地餐飲與溫泉業者響應推出優惠好康，於合作店家住宿、泡湯滿千元或餐廳用餐滿五百元，憑房卡、收據或發票等證明，可至合作店家服務台投入摸彩券參加抽獎，獎項包含關子嶺住宿券、泡湯券及地方特產等總價值6萬元，活動結束後抽出幸運得獎者並公布於活動官網；其中15家業者並限量提供800個「滿千折百」優惠方案名額，歡迎把握機會。
林國華局長進一步指出，關子嶺溫泉美食節周邊精彩活動一連串，關子嶺富野溫泉會館即日起至11月24日提供浴衣租借服務，民眾可穿上浴衣體驗溫泉區獨有氛圍，活動市集2日憑泡湯或餐飲消費憑證可至活動市集服務台兌換東山咖啡，每日限量50杯，送完為止；為便利民眾前往活動現場，即日起至11月22日大臺南公車黃12、黃13公車路線於假日期間皆有加開班次，歡迎民眾多加利用。
另外，延續溫泉美食節熱潮，白河區公所辦理的「2025白河柑巴嗲登山趣 x 關子嶺酒柑心」活動預定11月8日於大成殿廣場嶺頂資訊站前登場，市長黃偉哲邀請民眾規劃秋日小旅行，到臺南難登山、泡湯、賞景、品味在地佳餚，一次體驗多重魅力，還可參加「2025臺南購物節」消費抽獎，受購物樂趣、把好運抱回家。更多資訊可查詢台南旅遊網及台南旅遊臉書粉絲團。
其他人也在看
關子嶺溫泉美食節假日市集還有2天 闖關遊戲、限量好禮、好康
記者翁聖權／白河報導 二０二五台南關子嶺溫泉美食節在嶺頂公園的「祭典市集」本周還有兩…中華日報 ・ 20 小時前
藝術扎根再創典範 嘉市大同國小兩度獲藝術教育貢獻獎
嘉義市大同國小在教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」中，從全國 44 件入選單位中脫穎而出，榮獲「績優學校獎」。學校再度榮獲此項全國藝術教育最高殊榮，也因此成為全臺首間兩度獲獎的國小。市長黃敏惠讚許，大同國小以「培育大同生活藝術家」為願景，長期致力將藝術融入生活。她表示，大同國小深耕藝術教育多年，是許多藝術家的搖籃，讓嘉義這座城市更具文化氣息，展現人文、藝術與生活的融合力。教育處長郭添財指出，大同國小的藝術教育成績，是嘉義市推動「人文第一」教育理念的最佳實踐；市府長期挹注美感教育經費，協助學校提升藝術教育層次，成果豐碩，令人欣喜。大同國小長年推動藝術教育，學校自編《生活美學》課程教材，設計「色彩之流 vs. 自然之彩」、「好食機」、「我是光影魔法師」等主題教案，屢獲嘉義市教案競賽特優與優等。校內黑光偶劇團十四度榮獲全國創意戲劇比賽特優，全國兒少陶藝獎及交趾陶工藝獎更是常勝軍；管樂團、直笛隊連年在嘉義市音樂比賽中奪優，答喙鼓團體近五年得獎率達 100%，展現學校深厚的藝文底蘊與教學實力。學校以「生活美學」為校訂課程主軸之一，發展從一年級到六年級的跨領域藝術課程，結合白川町在地文化、食育與文史台灣好新聞 ・ 19 小時前
南市勞資體育競賽結合全民趣味運動嘉年華 職安體感體驗共築安心職場
「臺南市114年度勞資體育競賽」預定11月9日在臺南市永華田徑場盛大舉辦，今年包括16支公司代表隊及74支職業工會代表隊，共有90支隊伍報名參加，賽事內容包含大隊接力、拔河、躲避球三項體能競賽以及七項趣味競賽，總計約4000多人次參與比賽盛事，透過運動競賽增進勞資情誼，營造健康、安全與和諧的職場氛圍。勞工局長王鑫基表示，為讓活動更加豐富多元，勞資體育競賽特結合全民趣味運動嘉年華會，現場同步規劃職業安全衛生宣導、親子體感闖關活動、施工架體驗、身障及職訓成果展、視障按摩服務、推拿按摩體驗、臺南小吃園遊會、胖卡特色市集、政令宣導、體適能檢測等多項周邊活動，結合教育、體驗與休閒，打造屬於勞工與市民的精彩的嘉年華。王鑫基局長說，臺南小吃園遊會及身障成果展由深根臺南多年的大台南總工會 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
關子嶺泥湯深度遊 泡湯、嶺頂、水火同源與古剎禪意以及採果樂！
臺南關子嶺泥湯(圖：台南觀旅局提供)【旅遊經洪書瑱報導】已步入了微涼的秋季後，就是泡湯養生的好時節，旅遊經 ・ 1 天前
鹽水嘉年華週日登場 集章抽金元寶
記者翁聖權∕鹽水報導 「二０二五鹽水嘉年華暨壁津之路小鎮解謎之旅」將於十一月二日星期…中華日報 ・ 1 天前
不顧車上還有5孩！女玩命無照酒駕自撞 11歲男童無呼吸心跳
據了解，羅姓女子酒後駕車，不顧車上還載著17歲的女兒、15歲的兒子、10歲男童、7歲男童與一名11歲男童，強大撞擊力道不僅造成車輛直接被凹成V字形，車上的6人也一度受困，其中11歲男童傷勢最重，當場無呼吸心跳，而7歲男童則有腿部骨折，所幸11歲男童送醫後恢復生命跡象。警...CTWANT ・ 2 小時前
接"送貨訂單"遭逮! 多元計程車運將怒控警亂抓人
南部中心／陳姵妡、劉安晉、洪明生 高雄屏東報導高雄一名開多元計程車的王先生，接到一筆訂單，是到屏東取貨，將包裹送往台北，沒想到一拿到貨就被埋伏多時的警方逮捕，還被戴上手銬腳鐐，王先生控訴警方亂抓人。而警方回應，因王先生符合詐欺車手特徵才出手抓人，一切都是依法執行。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）黑衣男開白車，前來取貨，一名老先生將包裹交付給他後，忽然一台黑色轎車竄出，卡在白車前方，警方上前就將黑衣男帶走。當事者王先生：「下車跟我說，你被逮捕了你不要講了，大家講可能是在做釣魚的動作，我可能就是那個被他釣到的魚，後來我拿到那包東西，他一直問我說知不知這包東西是什麼，我跟他說我不知道。」王先生平時開多元計程車，會接送貨到外地的訂單，這次他先到屏東取貨，再送往台北，車費一共是五千多元，沒想到才剛拿到貨就被埋伏的警方逮捕，一頭霧水下被送往警局，後來做完筆錄後，竟被戴上手銬腳鐐移送地檢署，讓王先生又冤又氣，控訴警方亂抓人。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）當事者王先生：「就感覺我好像是重大槍擊要犯一樣，為什麼要上腳鐐跟手銬很過分啊，就是完全沒有不給我解釋的機會，連我手機都收走也不讓我打電話，直接拍一個犯人三照，而且我好像受什麼侮辱，還要被拍這種東西，還確認我是罪犯一樣。」屏東分局偵查隊副隊長王登永：「因為該男子完全符合，詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條，現行犯逮捕男子，必須用上手銬以防脫逃。」警方拆開可疑包裹，裡面並非茶葉，而是被害人的是五萬元，原來這名被害人，在網路上購買沉香手環，第一個還沒收到，就急著拿錢買第二個，家人感覺不對勁報警，才導致來取貨的王駕駛，被當成車手。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「移送之後，檢察官已經無保請回，表示說多元化司機，提出的相關證據顯示說，似乎是被利用的不知情第三者。」王男經過訊問後無保請回，但他從被抓到釋放，被控制了12個小時的行動，讓他相當氣憤，儘管警方表示過程都依法執行，但王先生打算到警政署檢舉，針對抓錯人的狀況，提出告訴。原文出處：接「送貨訂單」遭逮！ 高雄多元計程車運將怒控警亂抓人 更多民視新聞報導財部：普發現金13歲以上未成年 3種管道可領婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 21 小時前
王子生日放閃粿粿！曬照片「夕陽下貼一起」甜蜜對話赤裸裸全公開
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐今（29）日突然毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），他痛訴：「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成...FTNN新聞網 ・ 1 天前
沒參與卻被依違反獸醫法開罰 紀姓獸醫師臉書曝心寒
台中梧棲非洲豬瘟，一開始被捲入的養豬場特約紀姓獸醫師，在被檢方約談後請回。不過面對要被台中市府開罰，他在臉書上發文表達心寒，他說自己曾是口蹄疫受災戶，當年政府機關找他協助防治口蹄疫，他義無反顧，但現在...華視 ・ 1 天前
六甲區林鳳社區辦阮社區服務方案年度成果展 長者透過音樂交流展現不老精神
六甲區林鳳社區發展協會30日於林鳳營禾作社舉辦「阮社區」福利社區化服務方案－「林鳳漁響稻寶樂」成果展，除展現長者創意手作成果，更將平時練習的成果完美表演出來，現場氣氛溫馨熱鬧，為今年度「阮社區」計畫畫下圓滿句點。「長者千歲樂團」以自製樂器帶來二首精彩演奏表演，長輩們神情專注、臉上洋溢著笑容，展現團隊的默契與向心力。林鳳社區理事長吳文榮說，千歲樂團使用的鼓、沙鈴與響板皆由回收的奶粉罐、啤酒罐與瓶蓋製成，充分展現環保再利用與創意融合的精神，透過音樂交流與表演活動，不僅豐富長者退休生活，也體現「活到老、學到老」精神。活動中亦安排社區自製的「鯛魚水餃」品嚐體驗，飽滿扎實、湯汁鮮甜的口感深受好評；另現場也展示由羅金珠總幹事策劃的「米皂禮盒」，以臺灣為造型結合多色米粒，造型別緻、寓意 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
彰化二水國際跑水節登場 11/1、11/2開跑啟動交管
「2025彰化縣二水國際跑水節」，從11月1日起、一連2天登場；田中警分局評估，將湧入數萬人潮與車潮，為確保交通順暢，活動期間每天上午6時起到下午6時將實施交通管制；其中源泉國小到源泉派出所的員集路段中廣新聞網 ・ 1 小時前
原燒 和牛涮 竹北2店聯動互送和牛 全台最大肉次方進駐高雄夢時代
竹北鄉親又有餐飲新選擇，「原燒 日式燒肉」原店址改裝煥新，增設無限供應的半自助吧，2樓迎來新鄰居「和牛涮」，兩門店聯手慶開幕，即日起至11/30招待瘋美食會員日本和牛。「肉次方 燒肉放題」第10間分店在高雄夢時代與追肉人見面，198席也是全台最大間，即日起至11/12，憑LINE票券到該店消費2客進擊的肉（含）以上套餐享85折優惠，爽吃現切原塊肋眼牛排。中時財經即時 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平打擊練習轟到5樓看台！教頭驚呼：太精彩了 T.Hernandez大喊：還不夠
洛杉磯道奇隊在世界大賽以2勝3敗落後，第6戰背水一戰。大谷翔平前2戰都沒有安打，今天賽前一天練習，他在尺外打擊練習轟出14支全壘打，轟到五樓觀眾席，讓總教練Dave Roberts驚呼，Teoscar Hernandez大喊：「還不夠！」TSNA ・ 4 小時前
藍鳥菜鳥投手創世界大賽紀錄一戰成名！ 女友社群網站上分享心情感動到落淚
體育中心／丁泰祥 報導世界大賽第5戰，藍鳥隊22歲菜鳥投手Trey Yesavage締造新紀錄，也幫助球隊擊敗道奇隊，取得3勝2敗的聽牌優勢，除了他自己很開心之外，女友Taylor Frick似乎更激動，賽後她在IG上分享了她的當時的心情。FTV Sports ・ 2 小時前
嘉縣1歲男童遭狗撲倒猛咬！臉部嚴重撕裂傷送醫
嘉義縣義竹鄉一名1歲多男童，前天晚上到中平村中庄中興宮吃中壇元帥祝壽平安宴，一隻犬隻竟突然將男童撲倒猛咬，造成男童臉部有嚴重撕裂傷，男童母親將犬隻趕走，送醫急救，男童目前正在住院清創，家屬也向警方報案，警方已通報社會局。據知，男童當時被犬隻撲倒猛啃臉部，母親大叫動手將犬隻趕跑，但傷勢不輕，送到嘉義長自由時報 ・ 2 小時前
好天氣快閃一天北部高溫上看29度 入夜東北季風增強又變天
今（30日）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今晨已解除大雨特報，其餘各地天氣穩定，北台灣氣溫白天將明顯回升，高溫上看29度。不過到了晚上東北季風又開始增強，北部及東北入夜後逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
流水席冰淇淋「一人一桶」 南部人揭含意：讓賓客快回家
台灣中南部流水席文化盛行，菜色豐盛常讓人驚艷，近日一名女網友在婚宴尾聲時看到工作人員推著推車分發「一人一桶」的冰淇淋，讓她相當驚訝，忍不住上網詢問「南部人都這樣嗎？」引發熱烈討論。中天新聞網 ・ 1 天前
龔明鑫部長頒獎表揚 114年經濟部模範公務人員、優秀人員共38人
經濟部為表揚在各項業務推展貢獻卓著同仁，以激勵士氣，提升行政效能，每年均依「經濟部表揚模範公務人員及優秀人員要點」規定辦理選拔活動，一一四年選出經濟部及所屬行政機關、事業機構模範公務人員三十人、事業機構優秀人員八人，合計三十八人，特於今（三十）日假經濟部大禮堂舉行表揚大會，由龔明鑫部長親自頒獎表揚。龔部長在致詞時表示，對於受獎人過去一年在工作崗位上的卓越表現和無私奉獻給予高度肯定，因為這些得獎者是「優秀中的優秀」，感謝同仁在工作崗位的付出和奉獻。龔部長也提到，當面對天災或颱風來襲時，經濟部總是迅速動員人力應對，積極投入防災、救災及災後重建工作，展現出無比的奉獻精神，實值得肯定。龔部長同時也對未獲獎的同仁表達感謝，肯定每一位同仁為經濟部的貢獻。龔部長表示，經濟部秉持賴總統指 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
大園區重陽敬訪視老百歲人瑞 黃巫鳳連每天種菜還料理三餐
【記者 彭慧婉／桃園 報導】為推廣敬老愛老精神，增強社區對高齡長者的關懷，大園區公所於１０月28日上午，由區長台灣好報 ・ 1 天前
七星潭水上明月榮獲花東2025食尚玩家超豪華服務大獎 × ITF線上旅展限時優惠開搶
圖▲ ITF線上旅展限時優惠開搶！（圖／業者提供） 【記者張嘉誠／綜合報導】 在2025年全台觀光業競爭激烈之 […]民眾日報 ・ 1 天前