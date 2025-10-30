臺南關子嶺溫泉美食節熱力延續 假日逛市集闖關還送限量好禮與優惠好康

臺南關子嶺溫泉美食節吸引眾多遊客朝聖，本週除假日市集、闖關遊戲外，還送限量好禮與優惠好康。（記者李嘉祥攝）

「2025臺南關子嶺溫泉美食節」首週推出天下第一鼎、百鬼夜行巡禮及廚藝料理交流等精彩活動，吸引眾多遊客前往朝聖，於嶺頂公園的「關嶺祭典市集」於11月1、2日延續舉辦，邀集30家特色攤位，有原民風味烤肉、各式炸物、特色麵包及文創手作等美食與創意商品，以及闖關挑戰遊戲，完成任務可獲得限量市集券，下午還有街頭藝人精彩表演，市長黃偉哲歡迎全國民眾趁著天氣轉涼到關子嶺泡湯，走逛市集拿好康、看表演。

黃偉哲市長表示，關子嶺風景區有泥漿溫泉、水火同源、好漢坡、紅葉公園、溫泉老街、火山碧雲寺及大仙寺等特色景點，建議可先至景點遊覽、泡湯放鬆，再品嚐香氣四溢的桶仔雞與香菇料理等在地美食；即日起至11月24日每天傍晚5時至夜間10時，關子嶺溫泉區於寶泉橋、嶺頂公園及大成殿設有夜間光環境，大成殿廣場也展出今年與知名圖文IP「微疼」合作的「微疼版不動明王」及「微疼泡溫泉」氣偶裝置，歡迎夜間漫步山城，沉浸光影氛圍。

觀光旅遊局長林國華說，今年關子嶺美食節活動自10月18日起至11月24日，有19家在地餐飲與溫泉業者響應推出優惠好康，於合作店家住宿、泡湯滿千元或餐廳用餐滿五百元，憑房卡、收據或發票等證明，可至合作店家服務台投入摸彩券參加抽獎，獎項包含關子嶺住宿券、泡湯券及地方特產等總價值6萬元，活動結束後抽出幸運得獎者並公布於活動官網；其中15家業者並限量提供800個「滿千折百」優惠方案名額，歡迎把握機會。

林國華局長進一步指出，關子嶺溫泉美食節周邊精彩活動一連串，關子嶺富野溫泉會館即日起至11月24日提供浴衣租借服務，民眾可穿上浴衣體驗溫泉區獨有氛圍，活動市集2日憑泡湯或餐飲消費憑證可至活動市集服務台兌換東山咖啡，每日限量50杯，送完為止；為便利民眾前往活動現場，即日起至11月22日大臺南公車黃12、黃13公車路線於假日期間皆有加開班次，歡迎民眾多加利用。

另外，延續溫泉美食節熱潮，白河區公所辦理的「2025白河柑巴嗲登山趣 x 關子嶺酒柑心」活動預定11月8日於大成殿廣場嶺頂資訊站前登場，市長黃偉哲邀請民眾規劃秋日小旅行，到臺南難登山、泡湯、賞景、品味在地佳餚，一次體驗多重魅力，還可參加「2025臺南購物節」消費抽獎，受購物樂趣、把好運抱回家。更多資訊可查詢台南旅遊網及台南旅遊臉書粉絲團。