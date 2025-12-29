臺南關廟好筍拚國際 成功外銷加拿大4.1噸





臺南農業再傳捷報!關廟三寶之一的綠竹筍不只深受國內消費者喜愛，更成功打入國際市場，4.1噸綠竹筍外銷到加拿大，展現臺南農產的競爭實力。

臺南關廟因山坡地形與特殊地質條件，自早期即發展出多元的竹產業，各式竹筍更成為關廟當地重要農產。其中口感細嫩滋味清甜的綠竹筍更被譽為「筍中極品」，這道珍饈不僅常見於宴席料理，也是民眾餐桌上的日常美味。

臺南市長黃偉哲表示，關廟的綠竹筍，筍形多彎曲，綠竹筍清甜爽脆、低熱量又富含膳食纖維，長年深受歡迎。為了讓消費者安心享用最新鮮與天然的綠竹筍，關廟果菜生產合作社嚴選筍類中甜度最高且纖維最細緻的上筍，無論冷盤、熱炒或煲湯燉煮，都能完美展現綠竹筍的獨特風味。

廣告 廣告

農業局長李芳林表示，能保持生產品質與水準的綠竹筍全賴關廟果菜生產合作社秉持無添加防腐劑與無漂白處理的核心信念，綠竹筍從產地新鮮採摘後，關廟果菜合作社即刻啟動保鮮流程，以真空包裝作業減少氧化與風味流失。過程中採用無菌加工技術，並透過高溫高壓滅菌釜進行完整殺菌處理，有效保留綠竹筍鮮甜口感與爽脆質地，也成為綠竹筍能深受喜愛的秘訣。在先進技術與品質理念的堅持下成功進軍加拿大，不僅提升台灣農產的國際能見度，也為在地農民創造更穩定的銷售通路。

關廟果菜生產合作社表示，未來將持續秉持友善農業與品質把關的理念，將更多安心與美味的在地農產品推向市場，讓消費者不僅吃得到新鮮，也能感受到來自產地的誠意。

更多新聞推薦

● 「新北商圈券」加倍送 串聯19處特色商圈元旦限量開跑