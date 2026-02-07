臺南除舊佈新 動起來

南市長黃偉哲與安平區十三里、社區環保志義工近三百人出席國家清潔週誓師大會，勉勵落實垃圾減量、垃圾分類、減少廚餘三法寶。（記者李嘉祥攝）

配合農曆年節前家戶大掃除習慣，臺南市政府環保局將二月七日至十五日訂為「臺南市環境清潔週」，七日並於安平國中舉辦誓師大會，市長黃偉哲帶領安平區十三里、社區環保志義工近三百人清掃社區環境，提醒注意水溝蓋、騎樓與道路交界處煙蒂，也感謝清潔隊員繁忙辛勞。

黃偉哲市長表示，環境清潔不僅關乎市容，更是疾病防治關鍵，近期有地區突發鼠疫，環保局於最短時間內配發老鼠藥至各區加強預防；國家清潔週啟動象徵新年腳步近，感謝長年守護市容清潔隊員、志工於第一線辛勞付出，讓臺南以最整潔面貌迎接返鄉遊子與觀光人潮。

黃偉哲市長也提醒市民除舊佈新時記得清除積水容器，如有清運大型傢俱需求儘早預約以免塞車；毀損不嚴重的家具經修繕仍可煥然一新、繼續使用，是落實源頭減量最佳範例，也期許「垃圾減量、垃圾分類、減少廚餘」能成為臺南乾淨環境的三法寶，讓永續生活的觀念走入家家戶戶。

環保局長許仁澤指出，歲末家戶大掃除垃圾排出於除夕前一週達到尖峰，二月十六日除夕當天將加班收運垃圾，提早四小時清運至傍晚六時，讓清潔隊員回家吃年夜飯；十七至十九日（大年初一至初三）全市停收垃圾，廿日（大年初四）恢復正常清運，重點區白天加開班次，詳情可至環保局網站查詢或洽在地清潔隊，也鼓勵民眾以「臺南環保通」APP查詢垃圾車動態及預約大型家具清運，春節停收垃圾期間勿隨意棄置垃圾與清除積水容器，防範病媒蚊孳生。