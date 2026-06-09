臺南隊前進首爾國際食品展 展現農產創新實力

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為持續拓展韓國及亞洲市場商機，臺南市政府第三次率廠商參展，共有8家優質農食品業者響應黃偉哲市長的號召，參加「2026韓國首爾國際食品展（SEOUL FOOD 2026）」，並於6月9日上午在韓國KINTEX國際展覽中心臺南館舉辦開幕活動。臺南市政府由農業局領軍，向來自世界各地的買主、通路商及參觀民眾介紹臺南優質農漁產品與特色食品，展現臺南農業從生產、加工到品牌行銷的完整產業實力。

韓國首爾國際食品展為亞洲重要食品專業展覽之一，每年吸引來自全球各國食品業者、採購商及通路業者參與。今年臺南館以鮮明活潑的品牌形象亮相，展現臺南農業創新能量及多元產品特色，希望藉由國際展會平台深化與韓國市場交流，拓展海外商機，提升臺南農產品國際競爭力。

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農業局副局長吳威達表示，近年來韓國已成為臺南重要外銷市場之一，鳳梨、芒果等水果深受韓國消費者喜愛，市府持續透過國際展覽、海外通路合作及市場推廣活動協助業者拓展商機。本次共邀集泰吉軒實業股份有限公司、綠園牧場股份有限公司、福汎企業股份有限公司、台灣鹿茸生物科技股份有限公司、和旌生物科技有限公司、新鳳鳴茶業有限公司、冠南生物科技有限公司及綠品國際股份有限公司等8家業者共同參展。

展出產品內容豐富多元，包括爆爆珠、即食珍珠、天然果汁、冷凍水果、特色茶飲、抹醬產品、保健食品、鹿茸益生菌及各式農產加工食品等。其中泰吉軒爆爆珠系列產品以創新口感及多元應用深受國際市場青睞；綠園牧場帶來葡萄柚氣泡飲、紅文旦柚汁及冷凍水果系列商品；福汎企業展出花生醬、芝麻醬及特色抹醬產品；台灣鹿茸生物科技則展示鹿茸益生菌等機能性保健食品；和旌生物科技推出便利即食珍珠產品；新鳳鳴茶業帶來臺灣特色茶品；冠南生物科技展示冷凍水果、果泥及果汁系列商品；綠品國際則以「南得極品」品牌推廣臺南優質芒果、鳳梨及熱帶水果加工品。

開幕活動除安排臺南館啟動儀式外，也特別規劃互動韓國傳統投壺活動，參觀民眾投進2支即可獲得限量臺南農特產品禮包，吸引許多國際買主及民眾熱情參與。此外，展覽期間每日安排產品展演及試吃推廣活動，透過現場體驗與產品介紹，提高臺南館人氣及產品曝光度，進一步促進商務交流與合作洽談。

農業局指出，近年臺南農業持續朝向國際化與品牌化發展，並積極推動農產品外銷及加工加值，今年陸續吸引業者主動向市府報名參展。希望透過市府帶團參與首爾國際食品展，向全球買主展現臺南優質農產品及食品加工實力，也由於市府主動媒合當地通路與買家，比單打獨鬥更能掌握國際市場趨勢與消費需求，增加獲取海外通路與訂單的機會。

農業局長李芳林說，台南上半年的海外行銷成績已超過去年一整年，未來將持續帶領臺南優質業者參與國際展會及海外行銷活動，深化與國際市場連結，讓更多消費者認識臺南、看見臺南，進一步提升臺南農產品品牌價值與國際能見度，開創更多外銷商機。

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