臺南青委專業提案能力培訓工作坊開跑 培力青年激盪廢校活化新提案

南市研考會辦理臺南青委專業提案能力培訓工作坊，帶領青年深入七股區，培力激盪廢校活化新提案。（記者李嘉祥攝）

▲南市研考會辦理臺南青委專業提案能力培訓工作坊，帶領青年深入七股區，培力激盪廢校活化新提案。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府研考會辦理一年二天的「臺南青委專業提案能力培訓工作坊」，聚焦「提案力、體驗力、影響力」三大核心，透過財政課程、提案實務經驗分享、鹽分地帶走讀與提案工作坊；為深化青年參與市政、提升政策建言品質，不限青委參與，鼓勵對投入公共事務有興趣的青年加入，一同探索地方公共議題，激發政策創新解方，二天活動共吸引89人次報名，研考會主委王效文也代表市長黃偉哲出席關心。

廣告 廣告

首日課程帶領青年認識預算財務概念，由成功大學社科院蔡群立院長主講，深入解析「財政收支劃分法」修法背景與政策意涵，協助青年理解中央與地方財源分配與治理責任的平衡邏輯，並掌握統籌分配稅款制度改革的核心挑戰；接續由市府第二、三屆青年委員、現任臺南市兒少代表協會秘書長涂菀茜分享提案的實務經驗，從問題發現、資料蒐集到提案撰寫，鼓勵青年能『看見問題、行動回應』，並將提案落實於市政實務。

工作坊第二日移師七股區，由後港鹽分地帶創生發展中心（鹹鹹夢享村）團隊引導青年走訪鹽田文化與廢校空間轉型現場；該中心前身為後港國中，因少子化停招後，部分空間轉作技職教育使用、部分則由民間組織認養，發展為聚焦產業與文化的創生基地。

首站由鹽田子弟陳興邦老師進行鹽業文史導覽，引領青年同踏查七股鹽業變遷，深入觀察地方；大臺南好生活協會幹部徐麗敏也分享青年返鄉經營歷程與心法，強調投入地方創生之路辛苦且漫長，期望青年在前行路上莫忘初衷，另也以「從廢校到創生基地」為議題，聚焦閒置校地活化、文化保存與社再生，青年分組討論廢校空間營運的具體挑戰、資源需求，透過對話形成具操作性的提案架構。

活動尾聲由各組發表討論成果，現場交流熱烈，參與學員認為課程設計貼近初次接觸公共參與的青年需求，內容循序漸進、兼具理論與實務，讓參與者快速掌握地方議題脈絡，講師以自身經驗切入分享，實用且易於理解，使青年更有信心投入公共事務，並看見參與地方多元可能。

市長黃偉哲表示，廢校與閒置空間活化是全國性挑戰，青年透過實地走讀與提案演練，有助於轉化觀察為具體行動，市府會持續推動青年公共參與平台，讓青年成為政策共創的重要夥伴，攜手打造更具韌性與創新的城市。

研考會主委王效文指出，工作坊搭配課程培力、現地觀察與提案實作，讓青年在共學場域中逐步培養政策思辨與協作能力，感謝今年獲得教育部青年發展署「推動青年參與公共事務深化計畫」支持，未來會持續舉辦青年參與政策設計培訓相關課程，厚植公共參與力。