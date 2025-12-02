臺南青少年探索班暨社區師傅成果發表 展現豐沛青力

南市副秘書長徐健麟、教育局長鄭新輝、秘書處長黃國照出席青少年生涯探索班暨社區師傅成果發表會，感謝各單位長期投入青少年輔導、關懷與培力工作。（記者李嘉祥攝）

▲南市副秘書長徐健麟、教育局長鄭新輝、秘書處長黃國照出席青少年生涯探索班暨社區師傅成果發表會，感謝各單位長期投入青少年輔導、關懷與培力工作。（記者李嘉祥攝）

114年青少年生涯探索班暨社區師傅成果發表會2日於臺南市政府永華市政中心2樓中庭熱鬧登場，市府副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲出席勉勵青少年，並感謝相關網絡單位長期投入青少年輔導、關懷與培力工作；教育局長鄭新輝、秘書處長黃國照也出席，期許透過公私協力與社區扎根，讓青少年在學習中成長，在實踐中綻放青春能量，也引領青年勇敢逐夢。

動感十足的體適能教練帶領學員進行開場表演，展現青少年的活力與熱情；會中有多達13攤動靜態體驗攤位，展示青少年多元課程探索成果，包含手沖咖啡、烘焙、餐飲、職涯探索與情緒牌卡、粉彩畫、漢娜彩繪、美髮彩妝、手作鹽浴等，另也邀教育部臺南市聯絡處展示防制學生藥物濫用成果，與會來賓對豐富多元課程讚譽有加。

教育部青年發展署組長張靜瑩說，青少年生涯探索號為青年署重要推動項目之一，內容涵蓋輔導會談、生涯探索課程與工作體驗等，透過與地方政府合作，協助青少年找到適性發展方向，也肯定臺南市長期推動此計畫的用心與成效，對青少年輔導的創新實踐值得各地借鏡與學習。

市長黃偉哲表示，市府重視青少年輔導工作，致力打造多元學習與實踐舞台，透過教育局辦理「青少年探索班計畫」及「社區師傅計畫」，協助15至18歲未升學未就業青少年及高關懷學子探索興趣與生涯方向，並順利銜接就學或就業。

教育局長鄭新輝指出，南市自行開發社區師傅計畫執行多年，招募超過100家以上的社區友善店家擔任學生職涯導師，經由陪伴與實作，讓學生學習一技之長，在過程中獲得成就感與心理支持，找到自我價值，也提升就學穩定性。

青少年探索班自106年起與兒少協會合作辦理，協會理事長施斌惠說，今年度探索班課程除延續專業職涯探索，也融入在地文化與多元族群特色，與在地社區合作，除邀請東南亞新住民講師帶領異國香草料理課程，讓青少年從烹飪中認識多元文化與族群故事，更走入社區與長輩共學，以「食衣住行育樂心」為主題，共享跨世代交流的溫馨時光，獲得社區長輩高度肯定與回饋。