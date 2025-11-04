臺南青年事務委員會提建議 協助精進市政

南市府第四屆青年事務委員會第二次大會，召集人黃偉哲市長、副召集人趙卿惠副市長率團隊出席，感謝青年委員參與市政討論與政策建議。（記者李嘉祥攝）

▲南市府第四屆青年事務委員會第二次大會，召集人黃偉哲市長、副召集人趙卿惠副市長率團隊出席，感謝青年委員參與市政討論與政策建議。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府召開第四屆青年事務委員會第2次大會，由召集人黃偉哲市長、副召集人趙卿惠副市長率各局處長等團隊出席，感謝青年委員參與市政討論與政策建議，並勉勵青年持續投入城鄉共好與永續發展，期盼各局處與青委加強協作，不僅提出建議，更要讓青年聲音轉化為具體行動與改變。

第四屆青年事務委員會由10位專家學者與16位青年代表組成，涵蓋法律、創業、教育、農業、科技、非營利組織等多元領域。委員背景橫跨學生、創業者、社企、NGO與社區工作者等，並納入原住民與新住民第二代，展現多元共融、世代共創面貌。

此屆青委會聚焦「就業、創業、成家、公參、培力」五大行動議題，串聯局處資源與青年觀點，共同提出創新解方；會議中除盤點114年第一場大會與各工作小組提案執行進度，並聚焦「青年好成家」主題，由都發局、社會局及警察局分別就社會住宅、托育福利與反詐宣導等政策進行簡報，協助青年委員更深入了解青年在成家與婚育歷程中面臨的制度環境與支持資源。

交流討論階段，青年委員針對博愛座更新作業、導入數位發展部「阻斷詐騙工具」、博物館網站資訊整合、托育資源宣導、原住民族語師資人力等議題提出具體建議，市府各局處現場即時回應，展現跨局處協作精神與青年公共參與推動力。相關決議事項將持續追蹤列管，由市府團隊研擬精進作法。

研考會主委王效文表示，市府自108年成立青年事務委員會以來，致力於將青年想法轉化為政策行動。迄今已辦理175場次會議與活動，累積49項政策提案，並持續強化青委培力與跨域互動；為強化青年委員政策參與力，市府積極爭取教育部青年發展署「推動青年參與公共事務深化計畫」補助，針對青年委員規劃主題講座、實務訓練。

王效文主委指出，為增廣見聞，今年11月將進行高屏青年共學交流，期待結合青年專業與創意，讓青年聲音不只被聽見，更能落實為具體政策，為市政注入前瞻能量，未來也會持續透過青年事務委員會平台，凝聚青年力量，共創更友善、宜居與永續的城市藍圖。更多資訊可上南市青年事務網站查詢。