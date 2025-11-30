臺南青年公共參與成果展熱鬧登場 展現行動力帶來城市新動能

南市研考會於南紡購物中心辦理114年青年公共參與成果展，主委王效文期許透過活動讓市民感受臺南青年帶來的城市新動能。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府持續推動青年公共參與，打造多元友善青年發聲平台，研考會辦理的「114年青年公共參與成果展」於南紡購物中心A2館1樓熱鬧登場，從炫目的舞台演出、年輕氣息濃厚的市集攤位到大專社團的熱力展演與行動成果展示，讓市民感受臺南青年帶來的城市新動能。

舞台區以強勁節奏為活動掀開序幕，深受年輕族群喜愛的藝人輪番登場；以獨特「台語饒舌」風格爆紅的阿跨面、結合多重曲風的嘻哈歌手芮鯊及來自台南應用科技大學的學生歌手CK Wang獻唱，吸引不少歌迷到場，尖叫聲不斷；未央特技也將特技與劇場融合、震撼全場，帶來高潮不斷的現場體驗。

「臺南醬！」行動團隊號召12組學生社團以青春氣息燃爆舞台，舞群律動讓廣場歡呼聲四起，展現新世代的藝術能量與魅力；該團隊表示，期望透過培力青年透過舞蹈文化展現青世代能量，實際提出政策建言促進舞蹈人才環境，也期望有機會讓下個周子瑜閃耀國際；國立成功大學跨科系組成的「孔乙己哇與沒有麗莎」團隊也上台分享透過審議計畫組織青年關心臺南鐵路地下化後綠色運具未來想像成果，邀請參與民眾至攤位互動品咖啡，一起分享彼此的想法。

成果展匯集「臺南青年公共參與行動計畫」與「臺南青年審議民主行動計畫」成果，行動計畫五組入選團隊以實作成果吸引眾人目光，從帶領青年舞者站上大型舞台、開發失智照護App，到設計提款中通話防詐警示科技、推動風災後社區韌性行動，以及以Podcast紀錄拔馬部落女性生命故事，每一項成果都展現青年以行動改變城市的力量。

市長黃偉哲表示，青年是推動城市創新核心動能，也是改變臺南的重要夥伴，臺南透過開放、多元、跨域公共參與平台讓青年從構思點子、討論政策到投入行動，都能在城市治理中留下屬於自己的痕跡，也會持續做青年最堅強後盾，讓每位青年都能提出想法、實踐行動、參與政策討論。

研考會主委王效文說，在審議民主行動計畫部分，市府向教育部青年發展署爭取補助支持，協助青年以審議方式深入地方議題；五組團隊分別從左鎮農村再生、新化老街美食文化、原民圖紋倫理、南鐵地下化後綠色運具以及鎮北坊街區共生等主題切入，透過公民咖啡館、願景工作坊等多元形式，匯集居民、市府與專家共同討論，青年並以成熟思辨與踏實行動提出具體政策建議，展現高度公共參與能力。

王效文主委指出，此次成果展除舞台區外，更匯聚青年市集、地方創生團隊、青農品牌、USR大學團隊與市府局處攤位，形成跨領域交流的開放場域，讓市民看見青年、聽見青年、更親自體驗青年以創意與行動帶來的城市改變，除感謝南紡購物中心支持青年成果展現，免費提供優質場地，未來也會持續強化青年公共參與平台，鼓勵更多青年加入城市治理，透過市府與青年的攜手努力，讓臺南持續向創新、活力、永續前進。