臺南青年策略聯盟成軍 市府與14所大專院校簽署MOU
▲南市研考會主委王效文代表黃偉哲市長與14所大專校院簽署合作備忘錄，並宣布南市青年策略聯盟正式成立。（記者李嘉祥攝）
為深化青年政策跨域協作、打造更友善青年城市，臺南市政府於大臺南會展中心宣布成立「臺南市青年策略聯盟」，並舉行合作備忘錄MOU簽署暨公民論壇；南市研究發展考核委員會主委王效文代表黃偉哲市長，與臺南14所大專校院共同簽署，象徵地方政府與高等教育機構建立長期穩固的策略夥伴關係；教育部青年發展署公共參與組長蔡君蘋亦出席，肯定臺南以實際行動推動青年政策新里程碑。
此次聯盟以整合教育資源、強化青年參與為核心，匯聚市府標誌與各校校徽主視覺意象，展現多元力量共同支撐城市青年發展的政策願景。簽署儀式後緊接舉辦「青年策略聯盟公民論壇」，由市府與校方共同推動的六大工作小組報告階段成果，包括跨校選課、AI教育整合、青年媒合平台建置、青年提案制度化、運動觀光與實習媒合、國際志工及留才機制，展現政策推進具體進展，吸引市府局處首長、教育部青年發展署代表、大專校院師生及青年事務委員參與。
論壇邀三位講者分享青年發展與跨域合作趨勢，臺南大學校長陳惠萍主講「AI時代的教育革命」、成功大學副校長陳玉女分享「從踏溯台南到USR跨域合作」、長榮大學代理校長孫惠民講述「教育跨境、永續共學」；三位學者結合實務經驗與青年培育視野，引發青年與談者熱烈回饋。與會者期待透過此協作平台，有效整合政策與教育資源，促成青年從「學習者」走向「城市實踐者」。
王效文主委表示，青年是推動城市創新關鍵動能，市府除既有青年事務委員會平台外，今年更透過「青年策略聯盟」強化跨局處、跨校協作，從青年成家、就業創業、公共參與、教育培力等面向出發，推動青年政策主流化，讓青年「敢夢、願做、能實踐」；他也感謝教育部青年發展署與14所大專校院共同投入，為青年城市的實現攜手努力。
王效文主委強調，未來會持續與在地十四所大專校院密切合作，鏈結各校學術專長與青年創新能量，形塑青年友善環境，讓青年政策從市府出發、向城市全域擴展，攜手為青年打造更具機會與希望的未來。
