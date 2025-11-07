臺南館以「臺南雙層巴士」造型亮相台北國際旅展 住宿券、農特產好康限時送

記者許旗成/台南報導

「2025台北國際旅展」11月7日至11月10日於南港展覽館一館盛大登場！臺南市政府觀光旅遊局今(114)年攜手綠園牧場股份有限公司、台南大飯店、台南晶英酒店、捷絲旅台南虎山館、禧榕軒大飯店，以及臺南市休閒農業發展協會等6家業者共同參展，展出內容豐富多元，推出多項限時優惠與精選農特展展售，臺南館外型以「臺南雙層巴士」為主題搭設，吸引民眾打卡拍照，現場氣氛熱鬧非凡！

適逢臺南市議會總質詢期間，市府由觀光旅遊局丁玲琍專門委員代表黃偉哲市長及觀光旅遊局林國華局長到會場向參展業者表達誠摯感謝，並表示市府每年與業者齊心北上行銷臺南，就是希望以實際行動讓大家看到臺南的熱情與創意，歡迎北部的旅客安排旅程到訪臺南。今年臺南館開幕特別推出「美食快閃」活動，現場送出獨領鳳燒–土鳳梨酥50份，吸引眾多旅展民眾熱情排隊領取，參展的飯店業者也同步祭出超值住宿優惠，綠園牧場股份有限公司則推出果汁氣泡飲，臺南市休閒農業發展協會更集結臺南出品的經典農特產品，讓參觀民眾一次購足臺南在地好味道。

臺南市黃偉哲市長表示，2025臺南購物節消費抽獎活動已正式開跑，活動將持續至明(115)年3月1日，民眾只要在臺南店家消費滿50元，就有機會抽中百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券、現金等多項好禮，為方便民眾參與，特別導入「LINE官方帳號登錄系統」，無需下載APP即可完成發票及收據登錄，邀請全國各地的民眾安排假期造訪臺南，品味道地美食、感受在地文化，並享受多樣購物體驗，歡迎大家規劃多日遊程，來臺南旅遊並享受購物樂趣，體驗城市獨有的生活氛圍與文化特色。



觀光旅遊局林國華局長表示，旅展期間臺南館也推出消費滿額活動，民眾只要於臺南館消費滿500元即可參加「臺南滿額轉好禮」活動，就有機會獲得瓜瓜園原味地瓜脆片、八家將乖乖、純素蕎麥脆果菓等好禮；參加「FUN台南!讚」活動就送臺南限量銅錢餅；參加「限時按讚」活動限量好禮抽，每日抽出限量魚頭君U型記憶枕及椪餅，上述贈品數量有限，送完為止。每日現場也有豐富多元的舞台活動及產業推廣，眾多舞台活動小遊戲等你來挑戰，活動詳情可至臺南館服務台洽詢。

