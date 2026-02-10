臺南首創營建土石方回填再利用 展現資源循環利用成效





因應內政部國土管理署115年全面實施「營建剩餘土石方全流向」管理新制，台南市政府積極推動建築工程土方交換政策，成功促成永康區台糖建案工程與衛生福利部嘉南療養院安定院區長照機構新建工程媒合，將民間建案產出的剩餘土石方直接轉作公共工程回填使用，不僅紓解土方去化壓力、節省公帑，也加速長照建設推進，展現資源循環利用成效。市長黃偉哲今（10）日與副市長趙卿惠前往視察土方交換作業，肯定工務局在多元土石方去化上的努力。

黃偉哲表示，中央新法以QR Code與GPS追蹤營建土方，有助杜絕造假並強化管理，市府將配合新制推動再利用。本案是安養院的公共工程，可容納約1萬6,500立方公尺土方。而這些台糖的營建剩餘土方經過篩選之後，是可以作為農地利用的，全程都有追蹤。市府以本案作為示範點，未來將持續盤點公共工程、暫置場與民間空間，公私協力改善土方問題。

市府主動提出多項配套措施穩定產業發展，包括公告112年至115年底領得建造及雜項執照者，建築期限一律自動展延兩年，提供營建業充足調整與緩衝空間，確保各項建設順利推動。

工務局說明，嘉南療養院位於安定院區佔地1.9公頃，地形低窪，需土量約1萬6,500立方公尺，適逢台糖位於永康區建築工程有營建剩餘土石方，因此啟動公、私有土石方交換機制。

工務局強調，市府同步簡化運送機制，開放領有建照工程可於市內自行設置「異地臨時土石方暫置區」，並鼓勵公、私部門建築工程進行土方媒合交換。透過強化去化管理與資源再利用，不僅有效緩解土資場收容量能限制，也提升營建餘土的經濟價值，打造更具效率與環保效益的營建模式。

市府表示，未來將持續優化土方媒合機制，推動循環經濟與永續城市發展，讓「廢土變黃金」成為城市建設的重要動能，同時兼顧環境保護與公共利益，朝向更宜居、更具韌性的台南邁進。

