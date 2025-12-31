臺南首創青年策略聯盟攜手十四校推動青年政策 貼近青年回應多面向需求

臺南市政府首創啟動青年策略聯盟，並與14所大專院校簽署合作備忘錄，宣示臺南推動青年政策跨域治理模式，以此回應青年多面向需求。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府今年11月首度啟動「臺南市青年策略聯盟」，並與14所大專院校共同簽署MOU（合作備忘錄），宣示臺南推動青年政策跨域治理模式；這項由地方政府整合大專院校共同參與的青年平台，在全國相當少見，市長黃偉哲於市政會議聽取研究發展考核委員會專案報告時，期勉透過聯盟運作，在教育、就業、運動產業、公共參與到國際交流等政策面向，更貼近青年朋友需求。

黃偉哲市長表示，青年是城市的未來，從總統到地方首長都高度重視青年政策，包括中央推動的青年圓夢計畫，以及青年關注的居住、就業、交通、生育等議題，市府研考會透過青年策略聯盟彙整問題並與市府局處政策對接，同時持續推動提案競賽、補助獎勵、跨校合作與實習等方式，導入青年更多參與，讓市政推動更為進步；他感謝研考會規劃成立青年策略聯盟，成功串聯境內14所大專院校及市府各局處，打造跨域合作平台，也感謝六大工作小組總召局處及各校投入，共同以專業與創意研議更貼近青年需求的政策方向。

研考會專案報告指出，青年策略聯盟設有教育課程、運動產業、就業創業、政策協力、公共參與及國際交流等六大工作小組，已於今年7月至9月陸續召開工作會議，並透過論壇發表成果，超過百名來自市府局處、各大專院校及青年代表共同參與交流。

研考會主委王效文強調，南市青年策略聯盟為城市治理帶來新動能，透過串接大專院校人才培育及城市長期發展，可強化台南在AI、永續與創新治理上的競爭力，也建立起產官學三方循環的青年治理體系，讓青年從「單向表意者」轉變為「政策共創者」，未來將持續深化與各校及局處合作，打造讓青年願意留下、看見未來並積極參與的城市。