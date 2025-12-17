臺南首度發行建設公債81.5億元 全數投入南科發展





臺南市政府今（17）日宣布邁出財政新步伐，正式發行首檔建設公債，合計籌資81.5億元，將全數投入南科特定區塊自償性區段徵收重大建設。市長黃偉哲強調，以低利公債取代高利銀行借款，可有效節省市庫利息支出，並為市政建設注入新活水。

市府指出，因應南科及樹谷園區產業擴張所帶來的土地需求，臺南市政府推動南科特定區開發區塊F、G及A、B、C、D、E、N及O區段徵收計畫，本次共發行三期建設公債，第1期發行金額為20億元，發行期間為2年期，票面利率1.38%；第2期發行金額為27億元，發行期間為3年期，票面利率1.41%；第3期發行金額為34.5億元，發行期間為5年期，票面利率1.43%。將全數挹注在區段徵收開發經費。

市府表示，因發行公債利率較現行銀行借款利率低約0.3%，發行81.5億元政府公債，整體將可為市庫節省債務利息約9,000萬元。透過發行公債，不僅為投資者提供安全穩定的投資標的，也能為城市建設注入新活水，期望未來有更多政府建設能透過債券籌資，促進公私協力，落實財政永續。

