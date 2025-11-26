臺南首推國際教育遊學路線 帶領學生認識家鄉
記者王勇智／臺南報導
臺南市政府教育局以「走入在地、看見世界」為主軸，首度打造「國際教育遊學路線」，帶領學生踏訪老街、古蹟與舊城風貌，透過1日走讀以國際視野重新認識臺南；5條路線橫跨文化、自然、生態與城市發展，共19所學校參與體驗，每條路線皆融入永續發展目標（SDGs），未來也將彙編成冊，作為臺南市教學應用及各校接待國外姐妹校的教材資源。
臺南市教育局表示，過去學生多以課本與影音素材認識世界，但國際教育不應僅止於單向的文化輸入。此次推出的國際教育遊學路線，正是希望讓學生從在地出發，以真實場域作為教材，從城市的歷史、地景與產業變遷中融入全球議題。
教育局指出，無論是從濕地生態理解氣候變遷、從老街保存看見文化多樣性，或從地景再生思考永續城市，每條路線都與國際關注議題相互呼應。教育局將持續深化國際教育推動，讓國際素養融入日常學習之中。
教育局說明，此次推出的5條「國際教育遊學路線」以在地為起點、國際議題為核心，透過不同主題引導學生以全球視角重新認識臺南。A路線從南美館、林百貨到安平老街，展現城市文化多樣性；B路線走訪新化老街與龍崎牛埔農塘，聚焦地方再生與永續發展；C路線以馬沙溝、七股潟湖與井仔腳鹽田為場域，探討海岸文化與生態保育；D路線串聯月津港、新營鐵道園區與菁寮老街，呈現城鎮文化保存與轉型；E路線則結合關子嶺地熱與林鳳營車站，引導學生理解自然環境與人文生活的連結。5條路線均融入 SDGs 與國際教育核心素養，讓學生在走讀中看見「從在地理解世界」的學習價值。
臺南市政府教育局首度打造「國際教育遊學路線」，帶領學生踏訪老街、古蹟與舊城風貌，透過1日走讀以國際視野重新認識臺南。（臺南市政府提供）
其他人也在看
臺中市藝術家到校成果展 呈現美感教育豐碩成果
記者張妤甄／臺中報導 中市府教育局自民國112年起推動「藝術家到校」計畫，3年來已有新社區中和國小等30所學校參與，並與黃琦等44位藝術家攜手合作，共同深化校青年日報 ・ 1 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 12 小時前
有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探
藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 8 小時前
MLB》大谷翔平笑點好低！ 線上記者會誤按、大頭貼是肌肉發達照都讓他大笑
洛杉磯道奇大谷翔平26日透過線上接受媒體聯合採訪。在約20分鐘的採訪中，出現因線上記者會常見狀況而大笑的場面。TSNA ・ 8 小時前