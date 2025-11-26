臺南首推國際教育遊學路線 帶領學生認識家鄉

記者王勇智／臺南報導

臺南市政府教育局以「走入在地、看見世界」為主軸，首度打造「國際教育遊學路線」，帶領學生踏訪老街、古蹟與舊城風貌，透過1日走讀以國際視野重新認識臺南；5條路線橫跨文化、自然、生態與城市發展，共19所學校參與體驗，每條路線皆融入永續發展目標（SDGs），未來也將彙編成冊，作為臺南市教學應用及各校接待國外姐妹校的教材資源。

臺南市教育局表示，過去學生多以課本與影音素材認識世界，但國際教育不應僅止於單向的文化輸入。此次推出的國際教育遊學路線，正是希望讓學生從在地出發，以真實場域作為教材，從城市的歷史、地景與產業變遷中融入全球議題。

教育局指出，無論是從濕地生態理解氣候變遷、從老街保存看見文化多樣性，或從地景再生思考永續城市，每條路線都與國際關注議題相互呼應。教育局將持續深化國際教育推動，讓國際素養融入日常學習之中。

教育局說明，此次推出的5條「國際教育遊學路線」以在地為起點、國際議題為核心，透過不同主題引導學生以全球視角重新認識臺南。A路線從南美館、林百貨到安平老街，展現城市文化多樣性；B路線走訪新化老街與龍崎牛埔農塘，聚焦地方再生與永續發展；C路線以馬沙溝、七股潟湖與井仔腳鹽田為場域，探討海岸文化與生態保育；D路線串聯月津港、新營鐵道園區與菁寮老街，呈現城鎮文化保存與轉型；E路線則結合關子嶺地熱與林鳳營車站，引導學生理解自然環境與人文生活的連結。5條路線均融入 SDGs 與國際教育核心素養，讓學生在走讀中看見「從在地理解世界」的學習價值。

臺南市政府教育局首度打造「國際教育遊學路線」，帶領學生踏訪老街、古蹟與舊城風貌，透過1日走讀以國際視野重新認識臺南。（臺南市政府提供）