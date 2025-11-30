臺南鮮果嘉年華竹北遠百盛大登場！ 黃偉哲北上行銷臺南秋冬鮮果





為推廣臺南優質農產、展現秋冬鮮果特色，臺南市政府今（30）日攜手遠東百貨在竹北遠百舉辦「臺南秋冬水果鮮果嘉年華」記者會，臺南市長黃偉哲親自主持，現場以洋香瓜、芭樂、火龍果、柑橘等當季鮮果為主角，琳瑯滿目的新鮮水果吸引眾多民眾目光，市長黃偉哲更親自示範調製「秋冬水果茶」，用行動支持農民、推廣產地直送的甜蜜滋味。

黃偉哲表示，臺南不只文化底蘊深厚，更是臺灣重要的農業大城，一年四季皆能生產高品質水果。本次展售的洋香瓜、芭樂、火龍果及柑橘都是臺南秋冬代表作，每一口的新鮮甜美都來自農民的用心與土地的滋養，不僅國人喜愛，也外銷國外深受外國消費者肯定。

黃偉哲提到，臺南與新竹不僅都深具傳統的歷史文化，也都是臺灣高科技產業最發達的地方之一，擁有最優質的消費市場，期望借重遠百等大型通路力量，讓更多人享用到產地直送的臺南水果。隨著年節將近，新鮮美味的臺南農特產也絕對是送禮的最佳選擇，歡迎大家踴躍採購臺南農產的甘甜滋味。

農業局表示，臺南擁有臺灣最豐富的農產類型，而且品質穩定、風味獨特，市府近年積極推動跨域合作，透過通路、企業與農民攜手，讓臺南農產品能更快速、更穩定地供應全臺。今天的推廣活動不只是行銷，更加注重城市與產地良性交流。

今日活動中，黃偉哲市長與遠東百貨陳佑任副總經理共同示範以洋香瓜、柑橘及火龍果調製的「秋冬水果茶」，色彩繽紛、香氣撲鼻，引來現場民眾搶拍。搭配多款臺南直送水果試吃，不少消費者直呼新鮮甜美，現場試吃非常熱烈，氣氛歡樂。

