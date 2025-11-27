臺南鱻味 南科上班族品嚐在地漁產品

為強化漁產品行銷，臺南市政府農業局與南科管理局合作，昨（二十七）日於管理局員工餐廳舉辦「臺南鱻味魚你共饗」臺南漁產加工品南科團膳採洽會，媒合臺南五家漁產業者與南科團膳廠商合作，盼讓更多南科上班族品嚐到優質在地漁產品，並為漁民開拓更多新商機。

嘉南藥理大學王明煌老師現場示範二道料理，南科員工餐廳廚師搭配廠商加工品烹調六道佳餚，營養兼具且色香味俱全，獲得現場好評；團膳會吸引多家廠商出席，南科管理局副局長林秀貞也到場支持，鼓勵園區公司多採用臺南漁產，讓好食材走進員工每日餐桌。

黃偉哲市長表示，臺南農漁產品項多元、品質優質，均可確保來源可溯，兼顧美味與衛生，其中台灣鯛通過歐洲食品認證、成功外銷，深受歐洲市場喜愛；南科是全台灣產值最高的科學園區，聚集全國頂尖人才，市府希望將最好的農漁產品提供園區團膳使用，鼓勵園區公司與團膳業者多採用臺南食材。

農業局長李芳林指出，臺南有優越地形與水質，為全台水產重鎮，台灣鯛與虱目魚年產量與產值皆居全國第一，牡蠣產量與產值亦名列前茅；此次採洽會邀請南市區漁會、南縣區漁會、南瀛水產養殖生產合作社、鮮饌國際、漁產運銷公司共同參與，向團膳業者展示及介紹自家漁業加工品與鮮品，希望擴大南科採購量，提升在地漁產銷售，相關資訊也會陸續會張貼於「南得極品」臉書，歡迎南科團膳廠商支持訂購，攜手行銷在地漁產的好滋味。