臺南鹽水漫月美行動邀台日藝術家打造小鎮奇幻場景，展現災後重建韌性，圖為藝術家石孟鑫在魚鱗巷的作品－路燈樹。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府文化局「月之美術館」計畫中，每年底以鹽水區巷弄為主場的「漫月美行動」將於12月20日起至明年3月8日登場；今年歷經丹娜絲颱風災害，街區巷弄景觀及常設作品嚴重損壞，鹽水再次展現韌性重整出發，地方及藝術團隊攜手以溫暖而堅毅的精神，帶來7件全新作品及12件常設作品，預定20日晚間在月港廣濟宮王爺廟廟埕開幕，當天除自下午3時30分起至晚間8時辦理巷弄市集、街頭藝人演出，並邀請岸內國小直笛團、鹽水國小熱舞團帶來精采演出，邀市民一同來參與。

文化局表示，今年漫月美行動以「透明的某日」為策展主題，以一種帶著橫跨過去、現在與未來所交織的記憶，串起在鹽水相遇、交錯、重合的每片風景，邀請國內外藝術家針對連成巷、魚鱗巷、修德拜亭等鹽水老街巷弄設置3件亮點作品、4件地方藝術共創作品及12件修復完成常設作品，並持續邀請國外藝術家現地創作、與地方小學合作深化藝術教育，更首度與仁美商標、韋能能源等企業合作產出共創作品，並結合音樂散步路徑，帶來多重感官觀展體驗。

文化局指出，今年展出的亮點作品包括邀請到活躍於世界各地藝術活動的日本藝術家栗林隆，在修德拜亭創作《鹽水的樹》，象徵一棵與修德禪寺的歷史記憶共同成長的大樹，觀者可走進作品裡面體驗與樹融為一體、由鏡面映照自身的奇幻空間感受；擁有豐富的地景創作經驗的藝術家王振瑋老師為連成巷帶來作品《記憶的流動》，透過老宅屋頂常用的傳統材料瓦壓條彩繪，創造出色彩繽紛、有如時光隧道的空間。

歷年備受期待的王爺廟巷彩繪燈籠《點亮．有天》作品，由在地藝術團隊帶領國中小、高中、大專校院與地方社團組織合作彩繪超過500顆燈籠，透過參與民眾的創造與想像，持續點亮王爺廟巷；而與企業、地方學校藝術共創合作作品，更能彰顯在風災後，地方齊心整備為家鄉帶來溫暖而堅毅的力量。

文化局進一步說明，展覽期間月津故事館同步推出月津港燈節徵件區《最初，創作的起點－月津超新星十年展》展覽、「參展藝術家講座」之外，在漫月美行動期間也針對新設作品推出期間限定特色卡牌，邀民眾觀賞展覽搭配日常美術課遊戲，深度體驗小鎮魅力!更多精彩系列活動，詳情可上「月之美術館」臉書粉絲專頁查詢。