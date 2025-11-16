臺南黑琵保育季文創藝術展七股遊客中心開展

南市議員方一峰、七股區長李佳隆等人為「吹糖人、剪紙人、鋁罐人黑面琵鷺文創藝術展」剪綵開幕。（記者李嘉祥攝）

▲南市議員方一峰、七股區長李佳隆等人為「吹糖人、剪紙人、鋁罐人黑面琵鷺文創藝術展」剪綵開幕。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府農業局主辦、台南市生態保育學會執行的「2025黑面琵鷺保育季」第二場次活動「吹糖人、剪紙人、鋁罐人－黑面琵鷺文創藝術展」，即日起至明年5月底於雲嘉南濱海國家風景區管理處七股遊客中心展出，七股區長李佳隆、雲嘉南管理處技正蘇昀柏、林保署嘉義分署蔡忠誠、市議員方一峰、海巡署南部分署第11岸巡隊組主任黃名成、吹糖人蕭朗、剪紙人王丁乙、鋁罐人李家琦、農業局保育科長朱健明、生態保育學會總幹事蔡振賢等人為文創品剪綵揭幕，歡迎各界前往觀賞黑面琵鷺文創作品。

廣告 廣告

臺南市立學甲幼兒園園長顏春枝率領8隻小小黑琵、西明社區發展協會理事長王美雲也帶領表演熟齡黑琵舞蹈，苓保社區理事長蔡木筆率領的「大展宏圖、好運連連串燒組曲」、「懷舊台語老歌組曲」、新榮社區執行長王紋紋率領耆鼓隊表演「一路花開」，為三項黑琵文創品展覽揭開序幕；市議員方一峰、七股區長李佳隆也頒發獎狀及禮券給2025「我愛黑琵」寫生比賽優勝人員。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，目前飛抵台灣雲嘉南及高雄地區度冬黑面琵鷺近5000隻，其中臺南地區近3000隻，鳥況豐富，邀請各地民眾來臺南看黑琵、欣賞黑面琵鷺文創作品及體驗生態旅遊，同時也能多關心黑面琵鷺的保育行動。