臺南一中單車環島抵臺東大學 最美圖書館前見證校友情

臺南一中於臺東大學圖資館合影

國立臺南一中親師生單車環島車隊日前抵達國立臺東大學，這支由37位師生、家長及年近7旬校友組成的隊伍，於被譽為全世界最美圖書館之一的臺東大學圖資館前合影，共同見證這段跨越半世紀的情誼。

臺東大學表示，環島行動由南一中校長廖財固與校友總會榮譽理事長吳榮彬發起，參與成員包括24位學生及多位教練、家長，廖校長強調，這場為期9天的旅程不只是體能挑戰，更是一堂行走中的生命教育課，希望學生在汗水中培養堅持到底的精神，並透過親身踏訪臺灣各地，感受人文風情與團隊合作的重要性。

臺南一中表示，單車環島之旅預計將持續深入臺灣各角落，透過跨世代的交流與磨練，為師生與家長留下最深刻的青春印記。