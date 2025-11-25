臺南「宜居小東」12月公告招租 12/11至明年1/12受理申請





臺南市政府興辦北區「宜居小東」社會住宅將於今年12月11日公告招租，受理申請期間為114年12月11日至115年1月12日止。市府都發局今（25）日舉辦招租說明會，首度公開租金資訊。其中一房型最低月租金為6,110元，因鄰近台南車站與成大校區，地段優勢明顯，吸引大批市民踴躍詢問。

市長黃偉哲表示，臺南市社會住宅分為中央及地方興辦兩大體系，其中由市府推動的「臺南宜居社宅」今年上半年已完成宜居成功、宜居仁愛兩案招租作業，反應良好。12月將再推出北區「宜居小東」共376戶，延續擴大照顧市民的政策目標。另外，因應中央青年婚育照顧政策及包租代管長者換居計畫，「宜居小東」將推出婚育戶保障10%及開放長者換居社宅申請，讓居住服務更貼近市民實際需求。

都發局長林榮川說明，「宜居小東」由仲觀聯合建築師事務所林洲民建築師操刀設計，建築設計融入在地特色，周邊鄰近臺南火車站、成大校區，西面臺南公園，可謂精華區中的社會住宅，一房至三房房型月租金，分別自6,110元、7,390元及13,820元起。為回應民眾殷切期待，市府團隊加速作業，將於12月正式啟動招租程序，最快明年6月可順利入住。

都發局指出，社宅申請分為一般戶與優先戶兩類，一般戶採抽籤方式、優先戶依評點決定入住先後，制度公開透明、程序公平公正。此次招租將採「臺南社宅申租系統」線上申請，操作便利、免臨櫃送件。為使住宅資源能更廣泛服務有需求民眾，社宅承租以3年為一期，最長不得超過6年；針對經濟或社會弱勢戶，得延長至最長12年。

