臺南「宜居後甲」社宅動土 落實居住正義再添新力





臺南市政府積極推動社會住宅與公辦都更政策，22日舉行東區「宜居後甲」社會住宅動土典禮，象徵南市在實踐公益性及落實居住正義的道路上再邁出關鍵一步。市長黃偉哲親自主持動土儀式，並與都市發展局長林榮川、中央部會代表及地方民意代表共同見證這項具指標性的市政建設正式啟動。

市長黃偉哲表示，「宜居後甲」社宅為市府辦理公辦都更案，由實施者達麗建設申請都市更新容積獎勵回饋本市之成果。該案為公私協力推動城市更新的典範，市府透過都更機制取得175戶社會住宅、1戶公共托育中心、1處勞工服務據點及3戶店鋪，不僅節省20億龐大公帑支出，更實現公部門與民間投資者共創多贏的目標，具體展現市府推動宜居城市與社宅政策的決心。

黃偉哲指出，「宜居後甲」社宅不僅是一棟住宅建築，更是落實居住正義的重要象徵。全案採綠建築銀級、智慧建築銀級與全齡通用設計，兼顧節能、友善與永續，並結合鄰近的平實公園綠帶，打造融合自然與生活的宜居環境；預計於118年完工，未來將提供更多元且有品質的居住選擇。

都市發展局長林榮川說明，「宜居後甲」為獨棟設計的社會住宅，規劃多樣化的住宅型態，以滿足不同家庭結構與需求。除提供基本家具與生活設備外，並規劃托育與勞工服務空間，打造兼具居住與公共服務功能的友善社區。未來完工後，將與周邊公共設施及平實區域共同形塑東區新型宜居社區樣貌。

市府都發局表示，透過都市更新機制導入社會住宅，不僅能有效活化公有閒置土地，更能以具體行動實現公益性與居住正義。臺南市政府將持續推動多元住宅政策，擴大社會住宅供給量，讓更多市民享有穩定、安全、友善的居住環境，共同邁向「宜居臺南、幸福城市」的目標。

