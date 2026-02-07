臺南「愛的練功坊」 陪單身者一起把愛練好再上場





為協助單身市民建立健康交友觀念，提升情感經營能力，臺南市家庭教育中心7日與台南新生命小組教會合作，辦理婚前教育活動「愛的練功坊 情場超Chill」，吸引30位未婚單身者參與，現場氣氛輕鬆熱絡。

市長黃偉哲表示，市府持續透過完善的家庭教育政策，關注市民在人生各階段的情感發展與家庭需求，從婚前、婚後到親職教育，提供多元且貼近生活的支持資源。為因應少子化與人口結構快速變遷的挑戰，市府也將人口教育與婚姻教育納入家庭教育整體規劃，協助年輕世代建立正確的婚姻觀、家庭責任意識與性別平等觀念。

教育局長鄭新輝指出，婚前教育不僅是為結婚做準備，更是培養自我保護能力、建立健康親密關係與溝通能力的重要基礎。現代交友環境快速變化，透過專業心理師引導，有助於民眾提升情感判斷力與溝通能力，避免因錯誤期待或資訊不對稱而受傷，讓愛情成為穩定人生的正向力量。

本場活動邀請諮商心理師陳家維（瑪那熊），透過深入淺出的講解與互動練習，課程內容涵蓋「好姻緣」、「好安全」、「好互動」、「好策略」、「好曖昧」及「好對象」六大主題，運用「愛情卡」引導學員進行自我探索，協助覺察自身在感情中的需求、價值與盲點，進而從自我了解出發，學習設定交友篩選機制、辨識危險情人，並建立實用的聊天互動技巧，避免落入無效追求或情感風險之中。

學員回饋提到，透過課程引導與實作練習，對自我情感需求與交友判斷有更清楚的認識，讓自己對感情不再只是憑感覺行事，而是更有方法與信心

家庭教育中心主任張冰嫈說明，本次課程協助學員釐清理想關係輪廓，學習在曖昧與互動中自然建立連結，並透過多元且安全的管道認識合適對象，未來將持續規劃更多元的情感與婚姻教育活動，陪伴市民在人生不同階段中，建立健康且有安全感的親密關係。

