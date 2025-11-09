臺南「札哈木之星」歌唱決賽成績揭曉

今年札哈木之星歌唱比賽由闇鴻麟奪得冠軍(右）。（記者翁順利攝）

記者翁順利/台南報導

臺南市政府原住民族事務委員會九日在南紡購物中心A南紡廣易舉辦「札哈木音樂季-札哈木之星歌唱比賽決賽」。八位優秀決賽選手展開精彩的歌唱對決，角逐「札哈木之星」冠軍寶座。

臺南市政府原住民族事務員會主委白惠蘭Salau Kaljimuran晚間公布成績表示，本屆「札哈木之星」歌唱比賽歷經1個月的網路海選及初賽，冠軍得主閣鴻麟、亞軍俞愿群、季軍陳思妍及殿軍買治佑，現場投票選出買治佑獲得最佳人氣獎，期待這些選手們在音樂領域持續勢力，讓更多人聽見原住民的好聲音。

除了精彩的決賽之外，原藝DIY手作體驗活動也吸引許多民眾參與活動，體驗原住民族的手工藝及美食文化。音樂舞台活動則邀請到原住民藝人一亦帆、魏金漢&周莉文、凡凡及失控樂團，輪番上陣帶來精彩演出。

整場活動融合音樂、文化、市集及手作體驗，再次讓民眾感受到原民音樂的無窮魅力。