臺南－沖繩直航正式啟航

▲南市長黃偉哲、台灣虎航總稽核宋仲奮，台南航空站主任楊益瑞及立委、議員出席「臺南－沖繩」航線首航儀式，迎接來自日本的遊客。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府推動機場國際航線再度出有新進展，繼臺南－熊本航線廿三日首航起飛後，每週四、日由臺南直飛日本沖繩的航線也於昨（廿五）日正式啟航；市長黃偉哲、台灣虎航總稽核宋仲奮，台南航空站主任楊益瑞及立委、議員出席首航儀式見證歷史性的一刻並迎接來自日本的遊客，期盼藉由「臺南－沖繩」與「臺南－熊本」二條航線串連，全面打開臺南連結日本西南部的重要空中門戶。

首航儀式後，黃偉哲市長熱情歡迎搭機前來的首批旅客，市府也準備首航紀念小物，讓旅客感受到臺南熱情與友善。

黃偉哲市長表示，臺南國際航線雙喜臨門，繼「臺南－熊本」直航航線起飛後，「臺南－沖繩」航線也正式啟程，感謝台灣虎航及民航局支持，排除萬難開闢航線，他也提及守成不易，希望市民不要捨近求遠，不論是要飛九州或是飛沖繩都能選擇臺南機場為出發機場，未來市府也會持續開闢更多航線，讓更多的國際旅客到訪臺南，也讓市民出國更迅速便利。

觀旅局長林國華及出席首航儀式的副局長鄭道立指出，沖繩是深受台灣旅客喜愛的旅遊勝地，與臺南在節慶活動、文化交流及海洋資源上均有高度連結，新航線開通象徵臺南國際空運市場的重大突破，不只提升市民旅遊便利性，也成為日本及國際旅客到臺南最便捷的空中入口，使日本旅客更易以臺南作為探索台灣的第一站；未來也會持續爭取更多國際航線與交流機會，期待有更多國際旅客透過便捷航運網路走進臺南，用腳步、味蕾與心感受城市魅力與溫度。