臺南3月舊鞋救命再出發 南市環保局籲踴躍參與臺南募集活動





過年前大掃除，是否整理出一袋袋穿不下、少穿或久未使用的鞋子、衣物與包包？先別急著丟！ 3月將有機會重新發揮價值。環保局將於115年3月13日至15日在曾文市政願景園區(原麻豆首府大學校區)舉辦「舊鞋救命－臺南募集活動」，募集堪用舊鞋、夏季衣物及可放入A4尺寸的包包送往非洲偏鄉，邀請市民把愛心留下來，讓物品延續生命、溫暖更多需要幫助的人。

市長黃偉哲表示，臺南市自113年起與舊鞋國際基督關懷救命協會及佛教慈濟慈善事業基金會合作辦理「舊鞋救命－臺南募集活動」，連續兩年在市民與志工的熱情參與下，將可再利用物資妥善分類並裝載成貨櫃，分別送達肯亞 Nakurio 及 Kitale 的 Destiny Children’s Home（兒童之家），並改建為圖書室、課本教具儲藏室等多功能空間及學生宿舍，實際改善當地孩童的學習與生活環境，展現資源循環與人道關懷的具體成果，誠摯邀請市民踴躍捐贈物資，並鼓勵更多夥伴加入志工行列(報名連結：https://forms.gle/owJGzqJuA5cAe7PY8)，以行動延續臺南的善意與永續力量。

環保局長許仁澤呼籲，舊鞋與舊包多非公告回收項目，若未再利用即成為垃圾。透過募集活動，不僅減少焚化量，更讓仍堪使用的物品延續生命，呼籲市民把過年前整理出的鞋衣包，留到3月送至募集現場捐贈。

活動期間除物資募集外，3月14日（六）及3月15日（日）另規劃辦理公益市集與環保宣導活動，邀請立案之公益團體共同參與。公益市集攤主招募連結：https://reurl.cc/W8K757。

環保局提醒，捐贈物資請事先清潔整理並確認堪用，並於活動期間親自送達。歡迎大家一起參與「舊鞋救命－臺南募集活動」，讓物品再生、讓愛延續。



