臺南321巷藝術聚落年底完工 啟動委外招商

記者王勇智／臺南報導

位於臺南市北區公園路321巷的「321巷藝術聚落」－市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」，目前南、北館新建工程已進入最後階段，預計於今年底完工。臺南市文化局今（27）日表示，為讓古蹟從「修好」走向「好用」，將啟動公開招標委外營運，歡迎具文化場域經營經驗的專業團隊投標，共同打造兼具藝文展演、文旅與生活美學的城市文化門戶。

原日軍步兵第二聯隊官舍群位於日據時期「老松町」軍事區，戰後為臺灣省立工學院（今國立成功大學）教授宿舍，2003年登錄為市定古蹟。自2013年「321巷藝術聚落」成立以來，以藝術家進駐與小型展演形塑獨特風景。

廣告 廣告

臺南市政府近年陸續完成9棟官舍與1棟現代建築修護，並新建南、北館及景觀工程，在保留舊構件前提下提升安全與使用彈性，讓百年官舍群在完整街廓與綠意庭院間重現歷史風華。

文化局指出，臺南向以文化底蘊深厚著稱，官舍群承載城市從軍事基地、教職宿舍到藝文聚落的變遷。未來透過專業修復與委外機制，引入民間創意與營運量能，可讓市民與旅客以文旅、展覽、表演、導覽與工作坊等方式重新認識這片木構與樹影交織的生活基地。

位於臺南市北區公園路321巷的「321巷藝術聚落」－市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」，目前南、北館新建工程已進入最後階段，預計於今年底完工。（臺南市政府提供）