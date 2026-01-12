臺南400視覺識別系統，回饋民間響應業者 延長無償授權一年

▲臺南400視覺識別系統-1

【記者 劉秋菊／台南 報導】「臺南400視覺識別系統」自111年開放民間單位應用授權，至113年12月底，已累計約450家響應店家及570項響應商品，共同形塑「臺南400」紀念性議題到來的城市氛圍，原授權商品販售期限至114年12月31日，文化局開放延長一年至115年12月31日，回應民間單位實際需求。

▲臺南400視覺識別系統-2

「臺南400視覺識別系統」以臺南自然人文及歷史元素為靈感，設定標誌、標準字、標準色及圖樣等視覺組合，從在地特色醞釀出嶄新臺南氣息。文化局已公告延長授權期限申請方法，提供已獲授權品項，延長授權期限至115年12月31日。有延長授權期限需求之店家及商品，皆可透過文化局線上申請授權，延續臺南400民間響應成果。(照片文化局提供)

▲臺南400視覺識別系統-3

臺南400視覺識別系統設計概念、元素理念及延長授權應用申請方法，可至臺南市政府文化局官網查詢(首頁/主題活動/臺南400/相關設計)： https://culture.tainan.gov.tw/form/index?Parser=28,6,277,276。