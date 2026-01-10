臺南7處社區獲金卓越 黃偉哲嘉勉

臺南七個社區獲「金卓越」榮譽，市長黃偉哲及社會局長郭乃文肯定獲獎社區在地韌性與社區耕耘，為臺南爭取榮耀。（記者李嘉祥攝）

衛生福利部「一一四年度金卓越社區選拔」結果出爐，臺南市善化區溪美、關廟區東勢、南區大恩、學甲區新榮、新化區東榮、新市區社內及北區華德等七個社區發展協會脫穎而出，市長黃偉哲感謝社區、區公所與社會局合作展現佳績，也期勉獲獎社區將成功經驗分享給更多夥伴，帶動臺南社區共同成長。

黃偉哲表示，「金卓越社區選拔」是國內社區發展工作最高榮譽之一，需經過區公所、市府初複評，再由中央實地評選等多重考驗才能脫穎而出，獲獎的七個社區不僅自身長期耕耘有成，也為臺南爭取榮耀，相當不易。

社會局長郭乃文指出，社區是最貼近市民生活的基層單位，打造幸福城市仰賴第一線社區幹部與志工夥伴，去年金卓越評選期間，臺南剛歷經丹娜絲颱風侵襲，各參選社區仍迅速動員志工投入家園復原、關懷長者與弱勢家庭，以行動展現守望相助精神與高度社區韌性，為全國社區樹立典範。