



臺南市政府積極推動公共自行車服務，並提供免費加保傷害險服務，從民國112年2月啟用YouBike系統迄今(114)年，民眾加入會員後參加投保比率已逾9成。自今年7月1日起實施公共自行車會員傷害險免費加保措施後，臺南市政府交通局今(26)日宣布明(115)年度1月1日起，南市YouBike全車種全面實施投保免費公共自行車傷害險，原先沒有提供傷害險保障之單次租借服務也一併納入保障範圍，民眾必須完成投保公共自行車傷害險才能租借YouBike。

廣告 廣告

交通局長王銘德表示，為確保使用者騎乘時安全及權益，從明年1月1日起須先完成免費加保「公共自行車傷害險」才能繼續租借YouBike 2.0與YouBike 2.0E，請尚未完成投保的會員盡速透過微笑單車官方網站或APP登入YouBike會員完成「公共自行車傷害險」免費加保作業。也請民眾注意被保險人必須是票卡實際使用者才能獲得保險資格，完成保險後在全臺YouBike系統服務的縣市騎乘YouBike皆能享有傷害險保障。

王銘德說明，騎乘YouBike前已免費加保公共自行車傷害險者，在騎乘YouBike期間若遭受意外傷害事故，致身體蒙受傷害導致死亡、失能或住院時，可憑相關醫療文件向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額100萬元（未滿15歲者僅提供喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。

王銘德提醒，租借YouBike車輛應先完成騎乘安全檢查，包含確認前後煞車、胎壓、車鈴、車燈、調整座墊高度等，欲了解更多公共自行車傷害險相關資訊，請至微笑單車官方網站查詢(https://www.youbike.com.tw/region/tainan/)。





更多新聞推薦

● 臺南YouBike全面實施投保公共自行車傷害險 明年元旦新制上路