臺博館創館117年 首度突破年度百萬人次入館

國立臺灣博物館於十一日迎來創館一一七年以來的重要時刻—年度入館人次首度突破一百萬人！這是臺博館自一九○八年設立以來的歷史新頁，顯示臺博館在文化推廣、教育服務與社會連結的努力，獲得民眾廣泛支持與喜愛。

當日中午十一時十一分，臺博館在本館入口迎來第一百萬名入館觀眾—是來自馬來西亞的華僑Mr. Tiew。Tiew表示，他大約十年會回臺灣一次，平時喜歡參觀世界各地重要的博物館，這是他第二次到臺博館，稍早才跟同行友人推薦「票價才三十元，這麼漂亮的博物館一定要去！」，沒想到意外成為臺博館百萬人次的見證者。館方於現場舉行簡短儀式，由臺博館長陳登欽親自頒贈終身免票入館之「榮譽貴賓證」與臺博大禮包，並與現場觀眾共同見證歷史時刻，氣氛溫馨熱烈。

陳登欽表示：「百萬人次的突破不應該只看作是一項數字紀錄，更代表博物館對社會大眾中的吸引力與參與度的提升。每一位觀眾的到訪，都是臺博歷史長河中重要的一頁。」他同時感謝歷任同仁、志工夥伴及各界團隊的付出，強調這項成就象徵公共文化服務的深化與知識全民共享的力量。

今年以來，臺博館以「包容、創新、連結」為核心理念，策劃多項具話題性的展覽與活動。年初舉辦的世界十二強棒球賽《冠軍之路特展》兩個月吸引近十九萬人次參觀，刷新人氣紀錄；同時期「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」開創藝術與自然科學的對話，吸引逾八萬人次藝文界、學者、教育工作者以及關心本土文化與地理的民眾參觀，還有偶、鳴蟲、建築文化及地球永續等多元主題展覽，都吸引不同知識愛好的觀眾參與，為年度百萬人次累積基礎。近期更因親民票價與精緻展示設計，引發網路熱烈討論，不少民眾在社群留言：「真的超好逛！」。

值得一提的是，臺博館不僅深受國內觀眾喜愛，也具高度國際能見度。除一○九至一一一年間受新冠疫情影響外籍旅客較少外，歷年統計顯示，外國旅客佔總入館人次約兩成，本次在百萬入館觀眾（Mr.Tiew）前後組入館者，分別來自以色列、日本、馬來西亞及本國桃園市的觀眾，顯示臺博館已成為國際旅客認識臺灣的重要文化窗口，兼具台灣文化內容代表性與觀光價值。