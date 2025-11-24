臺博館島嶼飛行特展 呈現蝴蝶王國的生命力

國立臺灣博物館特別策劃「島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記特展」，展出300件蝶蛾典藏標本，。

國立臺灣博物館「島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記特展」。

國立臺灣博物館「島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記特展」。

國立臺灣博物館「島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記特展」展覽同時結合高畫質生態影像與互動裝置，完整呈現蝶與蛾的多樣姿態，相當精彩。

國立臺灣博物館「島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記特展」開幕合影。

臺灣有「蝴蝶王國」的美名，全島紀錄蝶與蛾就超過5,200種，其中有1,300種為特有種，國立臺灣博物館特別策劃「島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記特展」，以「鱗翅目」為主題，展出300件蝶蛾典藏標本，其中包括稀有的黃鳳蝶、大紫蛺蝶等，展覽自即日起到115年5月31日在臺博館展出，民眾可前往參觀。

臺博館館長陳登欽表示，本次「島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記特展」經過很久的討論，也獲得臺灣蝴蝶、昆蟲及生態界的諸多支持，臺灣在這個領域投入與累積的知識相當多，本次以容易理解的方式，深刻講述蝶蛾的生命史與生存，提供豐富的知識外，也在視覺上呈現蝶蛾的美感，尤其透過高畫質攝影，展現蝶蛾的秘密，相當值得民眾參觀。

廣告 廣告

本次特展，臺博館也以全新方式規劃展場，陳登欽館長表示，展覽所有展架全面採用可重複拆卸與再利用的模組化結構，達到零廢棄物的目的，不僅避免過去展覽結束就要製造很多垃圾的問題，未來展覽結束，還可進行行動展覽，前往學校展出，擴大展覽效益。

「島嶼飛行－臺灣蝶蛾生存記特展」規劃6大主題，包括蝶蛾完全變態的生命史、牠們因應臺灣多元地形而調整的行為策略，蝶蛾賴以生存的偽裝隱身、季節移動尋找棲地等絕活，還有認識夜行類群如何以氣味與聲波溝通、日行類群訪花吸蜜所面臨的當代威脅，及從蝶蛾看見科學到人文的視野，展覽同時結合高畫質生態影像與互動裝置，完整呈現蝶與蛾的多樣姿態，相當精彩。