臺博館推首款探索遊戲 寓教於樂推廣環境保護

記者劉昕翊／綜合報導

國立臺灣博物館今（30）日推出，首款《搶救Sol3：環境調查行動》創新探索遊戲，以臺博館守護精靈IP形象，建置6位來自不同星域、人格化的動物資深研究員，帶領玩家調查星球Sol3（地球）上的生態危機，執行搶救環境的緊急任務。

臺博館表示，《搶救Sol3》為一款寓教於樂的闖關遊戲，透過融合知識內容與趣味互動的方式推廣環境保護理念，強化永續發展行動，玩家須化身實習探員，以「分析指標、找出危機、拯救Sol3！」為目標，首先深入4大環境艙，負責調查Sol3星球上的生態危機，進行各項危機溯源，累積闖關紀錄，即可開啟DATA災難控制艙，執行對應每項環境危機的專屬互動搶救任務，解決如水汙染、塑膠污染、資源過度利用、土地利用衝突等問題，且透過模擬研究、數據蒐集與修復任務的虛擬訓練後，可收集不同等級的成就卡，凸顯任務成績。

臺博館指出，透過遊戲方式，有助環境議題變得容易理解，用搶救的思維強調落實環境永續的重要性，這不僅是一款遊戲，更是一次深化的環境教育體驗，期望玩家在《搶救Sol3》中成功修復一項危機的成就，轉化為實際生活中實踐環保的動力。

《搶救Sol3：環境調查行動》（https://sol3ops.space/）現已正式啟動，無論是關注環境議題的家庭，還是熱愛冒險的青少年，邀請大眾一起在遊戲中找到樂趣，並學習與環境共生之道。

《搶救Sol3：環境調查行動》守護精靈帶領玩家調查星球Sol3（地球）上的生態危機，執行搶救環境的緊急任務。（臺博館提供）

《搶救Sol3》融合知識內容與趣味互動的遊戲方式推廣環境保護理念，寓教於樂。（臺博館提供）