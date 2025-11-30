臺博館特展結合標本與科技 回顧地球5次大滅絕

記者劉昕翊／臺北報導

「第六次大滅絕？命運還是機會」特展即日起至明年11月1日，在國立臺灣博物館南門館紅樓展示館2樓登場，結合珍貴標本與科技互動裝置，帶領觀眾回顧地球5次大滅絕的歷程，並思考人類能否扭轉即將到來的生態危機。

地球生命是一段不斷經歷滅絕重生的歷程，如今棲地破壞、氣候變遷與過度開發正讓地球生物以史無前例的速度消失。此次特展由臺博館與農業部林業及自然保育署共同主辦，不僅精選多件臺博館的珍藏與借展標本，同時結合AR互動技術，引領觀眾走進滅絕與重生的奇妙循環，並於今（1）日舉辦開幕典禮，由臺博館長陳登欽、農業部林業及自然保育署長林華慶、中央研究院研究員鍾國芳等人出席。

「第六次大滅絕？命運還是機會」特展設置「從大滅絕中找線索」、「人類現身，滅絕倒數計時」、「臺灣的命運與機會」、「救命！沒有人能置身事外」4大展區，除陳展已滅絕的雲豹、極為罕見的儒艮、象徵臺灣海洋生態警訊的中華白海豚等豐富內容，也為創造更深刻的觀展體驗，運用創新科技，設置AR沉浸式裝置，讓民眾親眼見證已滅絕的物種，如渡渡鳥和臺灣雲豹等如何「復甦」，感受生命重現的感動。

此外，臺博館補充，特展主視覺特別邀請國際知名插畫家鄒駿昇操刀，以渡渡鳥為主角，結合復古博物學風格與當代視覺語彙，呈現科學與藝術的交會，也象徵人類充新審視自身與自然共存的可能。

「第六次大滅絕？命運還是機會」特展今（1）日舉辦開幕典禮，由臺博館長陳登欽、農業部林業及自然保育署長林華慶、中央研究院研究員鍾國芳等人出席。（記者劉昕翊攝）

「第六次大滅絕？命運還是機會」特展即日起至明年11月1日，在國立臺灣博物館南門館紅樓展示館2樓登場。（記者劉昕翊攝）

「第六次大滅絕？命運還是機會」特展珍藏與借展標本，包含極為罕見的儒艮標本。（記者劉昕翊攝）

「第六次大滅絕？命運還是機會」特展精選多件臺博館的珍藏與借展標本，引領觀眾走進滅絕與重生的奇妙循環。（記者劉昕翊攝）

「第六次大滅絕？命運還是機會」特展即日起至明年11月1日登場，結合珍貴標本與科技互動裝置，帶領觀眾回顧地球5次大滅絕的歷程。（記者劉昕翊攝）

特展主視覺邀請國際知名插畫家鄒駿昇操刀，以渡渡鳥為主角，結合復古博物學風格與當代視覺語彙，呈現科學與藝術的交會。（臺博館提供）