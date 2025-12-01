臺博館特展 回顧地球5次大滅絕
記者劉昕翊／臺北報導
「第六次大滅絕？命運還是機會」特展即日起至明年11月1日，在國立臺灣博物館南門館紅樓展示館2樓登場，結合珍貴標本與科技互動裝置，帶領觀眾回顧地球5次大滅絕的歷程，並思考人類能否扭轉即將到來的生態危機。
結合AR 見證生命重現感動
地球生命是一段不斷經歷滅絕重生的歷程，如今棲地破壞、氣候變遷與過度開發正讓地球生物以史無前例的速度消失。此次特展由臺博館與農業部林業及自然保育署共同主辦，不僅精選多件臺博館的珍藏與借展標本，同時結合AR互動技術，引領觀眾走進滅絕與重生的奇妙循環，於昨日舉辦開幕典禮，由臺博館長陳登欽、農業部林業及自然保育署長林華慶、中央研究院研究員鍾國芳等人出席。
特展設置「從大滅絕中找線索」、「人類現身，滅絕倒數計時」、「臺灣的命運與機會」、「救命！沒有人能置身事外」4大展區，除陳展已滅絕的雲豹、極為罕見的儒艮、象徵臺灣海洋生態警訊的中華白海豚等豐富內容，也為創造更深刻的觀展體驗，運用創新科技，設置AR沉浸式裝置，讓民眾親眼見證已滅絕的物種，如渡渡鳥和臺灣雲豹等如何「復甦」，感受生命重現的感動。
此外，臺博館補充，特展主視覺特別邀請國際知名插畫家鄒駿昇操刀，以渡渡鳥為主角，結合復古博物學風格與當代視覺語彙，呈現科學與藝術的交會，也象徵人類重新審視自身與自然共存的可能。
其他人也在看
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 7 小時前
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 11 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 13 小時前
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 1 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 14 小時前
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 17 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 1 天前
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 20 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 15 小時前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪，綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈。高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。上述幾人最近也都動作頻頻，許智傑今（30）上午更舉辦「見面會」，綠委邱志偉、前高雄市議員陳致中都到場力挺。民視 ・ 1 天前